Đại tá Hồ Song Ân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi

TPO - Tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại tá Hồ Song Ân – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh này.

Ngày 30/7, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tá Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030 của toàn Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Hồ Song Ân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đại hội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Với tinh thần chủ động, đổi mới, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại đại hội.

Bên cạnh đó, cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, bản lĩnh chính trị, trí tuệ và đạo đức công vụ; tiên phong trong đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, chuyển từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích quan trọng mà Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn phát biểu tại đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc sáp nhập lực lượng Công an hai tỉnh không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển hóa chiến lược, đặt ra yêu cầu mới về tư duy lãnh đạo, tổ chức lực lượng, phương thức phục vụ nhân dân.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm và sự quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới”, ông Huấn nói.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, với 22 đồng chí. Đại tá Hồ Song Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.