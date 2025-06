Quảng Ngãi có bao nhiêu phó Giám đốc Công an tỉnh sau sáp nhập?

TPO - Sau khi sáp nhập (Quảng Ngãi và Kon Tum), Công an tỉnh Quảng Ngãi (mới) có sẽ có 5 phó giám đốc.

Chiều 29/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí cán bộ.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi (khi sáp nhập Công an tỉnh Kon Tum vào Công an tỉnh Quảng Ngãi) có 5 Phó Giám đốc, gồm: Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (trước khi sáp nhập); Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (trước khi sáp nhập).

Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum (trước khi sáp nhập); Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum (trước khi sáp nhập) và Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum (trước khi sáp nhập).

Đồng thời, trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho 27 trưởng phòng, 96 trưởng Công an các xã, phường, đặc khu thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi (mới).

Trước đó, ngày 28/6/2025, tại Hội trường Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố và trao Quyết định bố trí Đại tá Hồ Song Ân giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (mới) kể từ ngày 1/7/2025.

Đại tá Hồ Song Ân (47 tuổi, quê quán tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) có trình độ Thạc sĩ An ninh nhân dân, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hồ Song Ân đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác, như: Phó Đội trưởng thuộc Phòng An ninh kinh tế; Trưởng ban Công tác thanh niên; Phó Trưởng phòng Phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng; Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam)…

Tháng 6/2020, khi là Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, ông Hồ Song Ân được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Tháng 10/2024, ông Ân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.