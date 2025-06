Lạng Sơn có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Chiều 27/6, tại Lạng Sơn diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đức (SN 1983), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Phó Giám đốc kể từ ngày 01/7/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đề nghị Thượng tá Nguyễn Hữu Đức tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Đức hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua mọi khó khăn thử thách, bám sát thực tiễn, không ngừng học hỏi, phát huy kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, đoàn kết một lòng cùng với tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp tục xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.