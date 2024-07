Lạng Sơn có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Sáng 31/7, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đã công bố quyết định về việc điều động Thượng tá Nguyễn Quang Huyên (SN 1976, quê quán Từ Sơn, Bắc Ninh ), Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/8, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà- Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Quang Huyên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Thượng tá Nguyễn Quang Huyên trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và mong muốn trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục rèn luyện phẩm chất, năng lực công tác, nghiệp vụ, đoàn kết cùng tập thể Ban giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Quang Huyên hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ của nhân dân trong tỉnh xây dựng lực lượng công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, phát triển.