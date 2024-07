Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh, thay Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trước đây, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn hiện tại là Đại tá Vũ Như Hà. Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03) thuộc Bộ Công an.