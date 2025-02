Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thêm 4 chức năng, nhiệm vụ mới

TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ từ 4 sở, ngành theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở TT&TT sang Công an tỉnh. Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, quản lý xe máy chuyên dùng từ Sở GTVT sang Công an tỉnh.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (Sở LĐ-TB&XH) về Công an tỉnh. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, lễ tiếp nhận là sự mở đầu cho những nhiệm vụ đầy khó khăn và cả bên giao và bên nhận phải giải quyết, đòi hỏi cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao độ để bộ máy mới hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Giang yêu cầu, các sở, ngành bàn giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong triển khai nhiệm vụ mới. Tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, quy trình cho các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, không đứt quãng, không ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh.

Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các văn bản do tỉnh ban hành để khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới.

“Công an tỉnh khẩn trương rà soát, thống kê, tập hợp hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an về mô hình tổ chức mới. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ triển khai các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ mới một cách nhanh chóng, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng”, ông Giang nói.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo công bằng, công khai, khách quan, đảm bảo an tâm công tác.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới, Công an tỉnh cần kịp thời kiến nghị, đề xuất, tham mưu cho tỉnh để làm cơ sở giải quyết các khó khăn, vướng mắc nếu có.