Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: 'Không đùn đẩy, né tránh'

TPO - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nêu quan điểm "làm phải có trách nhiệm, còn làm mà sợ trách nhiệm thì rất khó. Bởi vậy lãnh đạo mỗi đơn vị, sở ngành phải khơi lửa làm việc, nhất là cán bộ trẻ có chuyên môn tốt. Sau này, khi làm việc trực tiếp từng vụ việc, tôi sẽ có những chỉ đạo, góp ý để tất cả chung tay, giải quyết công việc tốt hơn".

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 diễn ra ngày 9/8, ông Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi làm việc đầu tiên trên cương vị chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 7, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Ngãi tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 9,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính lũy kế 7 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm 4,32% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7 tháng năm 2024 đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 67,1% dự toán năm.

Tuy nhiên, 7 tháng qua, giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ngãi ở mức thấp so với bình quân chung cả nước, thu hút đầu tư cũng chững lại, các khoản thu ngân sách từ đất đai không đạt như kỳ vọng.

Sau khi nghe báo cáo về những khó khăn từ giải ngân vốn đầu tư công đến thu hút đầu tư, thu ngân sách... ông Giang cho rằng để giải quyết tất cả vấn đề của tỉnh cần một chính quyền hành động, cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và mong sự đoàn kết, bàn thảo, giải quyết từng vấn đề cụ thể, cán bộ viên chức xốc lại tinh thần làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhìn nhận không thể giải quyết ngay và nhanh tất cả công việc. Bởi chuyện quốc gia đại sự, có những việc kéo dài hàng chục năm và Đảng, Nhà nước, Chính phủ vẫn tiếp tục giải quyết để phát triển bền vững. Vì vậy, chính quyền Quảng Ngãi cần phân loại từng nhóm công việc. Công việc nào quá khó thì xin ý kiến trung ương, công việc nào có thể giải quyết lập tức bàn thảo, giải quyết.

Theo ông Giang, việc gì cũng bảo khó, đôi khi lại rơi vào ý thức chủ quan, không thống nhất bàn bạc tháo gỡ, dẫn đến không có cách làm. Chúng ta ngồi đây trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn để cùng chung sức đồng lòng giải quyết.

Nhắc lại tâm lý ì ạch trong thi hành công vụ, tân chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng đây là tâm lý chung của toàn quốc trong thời gian qua. Trung ương cũng đã có nghị quyết về cán bộ né tránh, đùn đẩy và nhìn nhận đây là điểm nghẽn của đất nước.

Vì thế, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn cán bộ trực tiếp tham mưu khi gặp tình huống khó có tư tưởng chùn lại, né tránh, đùn đẩy cần nhìn nhận lại. “Tôi nghĩ rằng chỉ cần anh em làm đúng tinh thần, chúng ta sẽ an tâm hoàn thành tất cả công việc, kế hoạch đã đặt ra”, ông Giang nói.

Bên cạnh đó, ông Giang nêu quan điểm làm phải có trách nhiệm, còn làm mà sợ trách nhiệm thì rất khó. Bởi vậy lãnh đạo mỗi đơn vị, sở ngành phải khơi lửa làm việc, nhất là cán bộ trẻ có chuyên môn tốt. "Sau này, khi làm việc trực tiếp từng vụ việc, tôi sẽ có những chỉ đạo, góp ý để tất cả chung tay, giải quyết công việc tốt hơn".

Tại cuộc họp, tất cả sở ngành đều nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc... Trước thử thách đòi hỏi sự điều hành, xử lý để Quảng Ngãi tăng tốc, phát triển trở lại, ông Giang khẳng định khi làm việc cụ thể từng sở ngành, địa phương sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể. "Buổi làm việc đầu tiên này, tôi chỉ muốn nói về tinh thần đoàn kết, cùng nhau làm việc. Không đùn đẩy, né tránh. Đoàn kết, trách nhiệm chúng ta sẽ làm được", ông Giang nhấn mạnh.