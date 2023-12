Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang: 'Có hiện tượng một số cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai'

TPO - Theo Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, năm 2023, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế, như: một số lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chưa năng động, chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa dành hết thời gian cho mục tiêu phát triển của tỉnh; thậm chí một số cán bộ có hiện tượng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai...

Ngày 15/12, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo, năm 2023, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều mặt; hầu hết các nhiệm vụ đều cơ bản đảm bảo theo Nghị quyết; có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 6,79%; một số chỉ tiêu như: sản lượng lúa, giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách đạt khá so kế hoạch và tăng so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại được mở rộng.

Năm 2024, tỉnh Kiên Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 81,6 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 16.900 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 45.000 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí Thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nêu, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế.

“Một số đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chưa năng động, chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa dành hết thời gian cho mục tiêu phát triển của tỉnh. Thậm chí một số cán bộ có hiện tượng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai. Tôi đề nghị đơn vị nào, cán bộ nào, kể cả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu... phải rút kinh nghiệm, sửa ngay việc này để không làm ảnh hưởng chung các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, năm 2024 tỉnh đề ra chủ đề: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các khâu đột phá; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; sắp xếp, bố trí cán bộ, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thường xuyên của Đảng bộ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Về kinh tế, UBND tỉnh cần lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản phát triển kinh tế trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Phấn đấu năm 2024 và năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 10,24% trở lên để cả giai đoạn 2021-2025 đạt 7,24%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong đó, tỉnh ưu tiên tập trung thực hiện tốt đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030; triển khai đề án tái cơ cấu phát triển nông nghiệp; thực hiện dự án đầu tư chống sạt lở bờ biển, dự án hậu cần An Biên...

Trong phiên làm việc nội bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, hầu hết những người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.