Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe

TPO - Ngày 27/2, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức bàn giao công tác quản lý nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an. Theo đó, kể từ ngày 1/3, Bộ Công an chính thức tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Thực hiện Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị phương án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Quá trình chuyển giao được Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải phối hợp thực hiện chặt chẽ, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe. Công an các địa phương cũng đang tổ chức tập huấn sát hạch viên, triển khai phần mềm quản lý sát hạch để phục vụ ngay khi tiếp nhận.

Các thủ tục hành chính về cấp, đổi giấy phép lái xe vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi so với trước đây.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định: “Việc tiếp nhận nhiệm vụ này không chỉ là thay đổi cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm lớn lao của lực lượng Công an nhân dân. Bộ Công an sẽ triển khai công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe một cách khoa học, không gián đoạn, đảm bảo công bằng, minh bạch”.

Hiện nay, công tác đào tạo để sát hạch cấp giấy phép lái xe đã được xã hội hóa và do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Tuy nhiên, từ sau ngày 1/3/2025, nhiệm vụ sát hạch, cấp và đổi giấy phép lái xe sẽ do Bộ Công an đảm nhiệm, giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai.

Bộ Công an cũng giữ nguyên hệ thống dữ liệu và phần mềm quản lý sát hạch từ Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo công tác cấp đổi giấy phép lái xe diễn ra bình thường ngay sau khi tiếp nhận.

Theo đó, từ ngày 1/3/2025, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe theo hai hình thức:

Trực tiếp đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố nơi có điểm tiếp nhận hồ sơ.

Trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, chọn dịch vụ “Đổi giấy phép lái xe” và làm theo hướng dẫn.

Trường hợp giấy phép lái xe có hai hạng nhưng một hạng đang bị tước quyền sử dụng, người dân cần nộp quyết định xử phạt để được đổi hạng còn lại.

Nếu muốn đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn, người dân cần kê khai rõ trong đơn đề nghị và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

Bộ Công an sẽ tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe vào hệ thống điện tử, giúp người dân cấp đổi dễ dàng hơn trong các lần tiếp theo. Đồng thời, phối hợp với Bộ Y tế để triển khai giấy khám sức khỏe điện tử, giảm bớt thủ tục giấy tờ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp đơn giản hóa quy trình, số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc yêu cầu xuất trình giấy tờ bản cứng, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân.