Triển khai công tác bảo đảm an ninh Đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện lớn năm 2025

TPO - Chiều 11/2, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng các sự kiện cấp quốc gia và hội nghị quốc tế diễn ra tại Việt Nam năm 2025.

Hội nghị do Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng, cùng lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị, địa phương liên quan, trong đó có các cục chức năng của Bộ Công an và Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách An ninh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong phần khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, với nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại trọng đại, bao gồm Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh, cùng nhiều sự kiện quốc tế khác.

Để bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện này, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng chủ động triển khai các phương án bảo vệ. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện quan trọng quốc gia trong năm 2025.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định: "Hội nghị của chúng ta tập trung đánh giá kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, vướng mắc, và đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn sắp tới”.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo đánh giá về tình hình và công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đề xuất các phương án cụ thể cho từng sự kiện quan trọng. Các giải pháp nhằm ngăn chặn mọi tình huống bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an ninh trong và ngoài các khu vực diễn ra sự kiện, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân và khách quốc tế tham gia.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: "Mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an ninh tuyệt đối, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Các sự kiện lớn năm 2025 sẽ góp phần tạo khí thế thi đua, thúc đẩy sự phát triển của đất nước”.

Về kế hoạch triển khai, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị Công an liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, với nhiệm vụ, chỉ đạo cụ thể, phân công rõ ràng và chuẩn bị sẵn sàng mọi phương tiện và lực lượng cần thiết. Các hoạt động bảo đảm an ninh sẽ được thực hiện ở cấp độ cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và địa phương để duy trì tình hình an ninh ổn định, phục vụ các sự kiện trọng đại của quốc gia.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các lực lượng Công an phát huy vai trò chủ động nắm bắt tình hình từ xa, cảnh giác với các mối đe dọa, phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả các âm mưu chống phá từ các đối tượng xấu, đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành để bảo vệ an ninh trật tự xuyên suốt trong quá trình tổ chức các sự kiện quốc gia, hội nghị quốc tế lớn.