Kỳ vọng của người dân Đà Nẵng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ lần I

TPO - Trong không khí sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều tầng lớp người dân thành phố bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực phát triển toàn diện cho thành phố trong giai đoạn mới.

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu một chặng đường mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị bên bờ sông Hàn. Trước sự kiện chính trị quan trọng này, đông đảo người dân thành phố bày tỏ niềm tin và gửi gắm nhiều kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, bứt phá.

Cờ hoa, pano rực rỡ trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chị Trần Tố Oanh (trú ở phường Ngũ Hành Sơn) rất mong chờ kỳ đại hội này, không chỉ bởi đây là sự kiện chính trị quan trọng của thành phố, mà còn vì đặt niềm tin vào những đổi thay tích cực trong nhiệm kỳ mới.

“Chúng tôi hy vọng Đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ thực sự tâm huyết, có năng lực, gắn bó và lắng nghe nhân dân. Đồng thời, Đại hội cần đưa ra những quyết sách thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, tạo bước đà vững chắc để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, trở thành đô thị hiện đại, văn minh, gắn liền với việc nâng cao đời sống cho người dân”, chị Oanh bày tỏ.

Người dân kỳ vọng Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang đến những đổi thay tích cực trong nhiệm kỳ mới.

Bà Mai Thị Rân, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, đảng viên 56 năm tuổi Đảng, cho biết dù đã nghỉ hưu gần 19 năm sau nhiều năm công tác tại Công an thành phố Đà Nẵng, bà vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển và đổi thay của quê hương, đất nước. Mỗi kỳ đại hội, bà đều đặt nhiều kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng bộ máy chính quyền các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, ngày càng quan tâm, chăm lo sâu sắc hơn đến đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

“Tôi kỳ vọng sau Đại hội lần này, thành phố sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống nhân dân, nhất là đồng bào ở các vùng núi còn nhiều khó khăn”, bà Rân nói.

Bà Mai Thị Rân - cán bộ hưu trí, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, Đà Nẵng đã có 2 năm chịu ảnh hưởng cực kỳ nặng nề của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên thành phố đã gượng dậy phục hồi mạnh mẽ, bứt phá trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước và Đông Nam Á.

Theo ông Cao Trí Dũng, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, dư địa phát triển của Đà Nẵng mới được mở rộng, tài nguyên, nguồn lực tăng cường. “5 năm tiếp theo với cơ hội, dư địa và tầm vóc mới, nhiệm vụ đặt ra là làm sao khai thác tối đa tài nguyên du lịch, hình thành các sản phẩm chủ lực, nguồn khách đến với thành phố bền vững hơn. Làm sao để năm 2030 vươn lên thành trung tâm du lịch châu Á”, ông Dũng chia sẻ.

Du lịch Đà Nẵng phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong những năm qua.

Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho biết, để đạt được những mục tiêu này, cần có quy hoạch tổng thể chung của Đà Nẵng mới. Trong đó có phương án, chiến lược mới để phát triển du lịch đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Từ đó sẽ xác định được định hướng phát triển, cộng đồng doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan sẽ phối hợp cụ thể hơn. Các dự án về hạ tầng, dịch vụ cũng sẽ bứt phá theo lộ trình mới. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng cần những cơ chế đặc thù để tạo điều kiện cho ngành công nghiệp không khói, như chính sách visa, nguồn lực xúc tiến, sản phẩm thí điểm…

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra định hướng phát triển mới cho Đà Nẵng. Niềm tin của người dân đặt vào đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ tới là sự kỳ vọng lớn lao về một thành phố đáng sống, hiện đại, gìn giữ bản sắc văn hóa và tinh thần nhân văn.

