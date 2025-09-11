Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với 450 đại biểu, gồm 384 đại biểu chỉ định và 66 đại biểu đương nhiên thuộc 100 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định số 2319-QĐNS/TW ngày 10/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 người.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; ông Nguyễn Đức Tuy; ông Nguyễn Hoàng Giang và bà Đinh Thị Hồng Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 17 người.

Quang cảnh đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ: "Trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rất vinh dự và tự hào được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, được Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng giao trọng trách, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn của tập thể Ban Chấp hành, cũng như của từng đồng chí Tỉnh ủy viên trước Trung ương, trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà; trước các thế hệ tiền nhiệm đã tâm huyết xây dựng, chắt chiu từng việc nhỏ để tạo nên những kết quả lớn, đưa hình ảnh Quảng Ngãi phát triển nổi bật.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I.

"Mỗi thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I nhận thức sâu sắc rằng, sự tín nhiệm dành cho chúng tôi đó là mệnh lệnh không điều kiện đòi hỏi từng đồng chí phải đem hết trí tuệ và tâm sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm chính trị cao độ, liên tục đổi mới, sáng tạo; khát vọng vươn lên mãnh liệt của toàn Đảng bộ.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, là đầu tàu tiên phong, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức, nắm bắt mọi cơ hội, tiếp tục đạt những thành công mới, toàn diện trên tất cả các mặt công tác", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói.