Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

TPO - Sáng 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự đại hội.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 450 đại biểu, gồm 384 đại biểu chỉ định và 66 đại biểu đương nhiên thuộc 100 đảng bộ trực thuộc đại diện cho 91.788 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi; trong đó có 95 đại biểu nữ (chiếm 21,11%) và 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 16,89%).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đại hội lần thứ I là mốc son quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nối hành trình cha ông, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội tại 816 tổ chức cơ sở Đảng và 100 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trở thành một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc đại hội.

Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh được xây dựng công phu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để Đại hội thảo luận, quyết định những định hướng lớn cho sự phát triển của Quảng Ngãi trong 5 năm tới.

Điểm lại những thành tựu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, nhưng Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,3%/năm, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, bình quân vượt 14%, có năm tăng 34,7%, tổng thu đạt trên 165.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được củng cố, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng gần dân, sát cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I không chỉ là cột mốc chính trị quan trọng, mà còn là cam kết mạnh mẽ đưa Quảng Ngãi phát triển xứng đáng với tiềm năng, kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân. Đại hội sẽ tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân; từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tham gia góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi với những vấn đề lớn của đất nước; tiến hành công tác nhân sự...

Đại hội cũng sẽ nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Quảng Ngãi sẽ tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại, phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh đại hội.

“Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, là cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng”, bà Vân nhấn mạnh.

Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh dự, là trách nhiệm trước Đảng bộ, Nhân dân và tương lai của tỉnh. Đảng bộ tỉnh phải tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền cảm hứng tích cực, khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt sự phát triển. “Quảng Ngãi anh hùng trong quá khứ, đổi mới, sáng tạo trong hiện tại, sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong tương lai”, bà Vân tin tưởng và kỳ vọng.

Đại hội cũng nghe dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; các tham luận về “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, thống nhất tạo dựng niềm tin, đưa tỉnh ta tiến vào kỷ nguyên mới", "Kết hợp hài hòa lợi thế rừng - biển để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”...