Xã hội

Google News

Không khí rộn ràng tại địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đầu tiên của cả nước

Nguyễn Ngọc

TPO - Những ngày này, đi trên khắp nẻo đường Quảng Ngãi là không khí tưng bừng, rực rỡ sắc cờ, băng rôn, pa nô, áp phích… chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tp-2180.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi﻿ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/9 với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, vừa đánh dấu bước ngoặt sau hợp nhất tỉnh, vừa là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội﻿ XIV của Đảng.
tp-2209.jpg
Phiên khai mạc diễn ra sáng 11/9, bế mạc sáng 12/9. Đại hội có 450 đại biểu﻿ chính thức, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên toàn tỉnh, trong đó 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu chỉ định.
tp-2183.jpg
tp-2179.jpg
tp-2185.jpg
Từ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đến các xã, phường, đặc khu, diện mạo đô thị khoác lên màu áo mới. Trên các trục đường lớn như Hùng Vương, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Phạm Văn Đồng… những dãy cờ Tổ quốc tung bay nối dài, băng rôn chào mừng treo nổi bật, tạo nên không khí phấn khởi cho ngày hội.
tp-2190.jpg
tp-2182.jpg
tp-2181.jpg
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành), nơi diễn ra Đại hội được trang hoàng lộng lẫy, không chỉ là điểm nhấn về khánh tiết mà còn là nơi hội tụ niềm tin, khát vọng của toàn Đảng bộ, toàn dân.
tp-2213.jpg
tp-2212.jpg
Còn tại khu trưng bày ảnh và gian hàng OCOP giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của Quảng Ngãi cũng đang được gấp rút hoàn thiện… Tất cả góp phần tạo nên bức tranh đô thị tươi mới, lan tỏa khí thế vào Đại hội.
tp-2217.jpg
Pa nô, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là điểm nhấn tại Quảng trường Phạm Văn Đồng.
tp-2187.jpg
tp-2188.jpg
Cờ Tổ quốc phấp phới bay trên những tuyến đường khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.
tp-2203.jpg
tp-2206.jpg
tp-2210.jpg
tp-2201.jpg
Dọc các tuyến phố của các phường trung tâm Quảng Ngãi được trang trí cờ, băng rôn, áp phích, pa nô…
2221.jpg
tp-2220.jpg
Các bạn đoàn viên thanh niên treo cờ Tổ quốc trên tuyến đường Tế Hanh (phường Trương Quang Trọng).
tp-2222.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân﻿ chia sẻ, Quảng Ngãi là địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đầu tiên của cả nước, nên công tác chuẩn bị đại hội phải được thực hiện một cách chu đáo nhất, để đại hội thành công tốt đẹp.
tp-2178.jpg
“Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai đồng bộ từ nội dung, trang trí, khánh tiết đến hậu cần, mọi thứ hiện đã hoàn tất. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng﻿ mà còn là ngày hội lớn của toàn dân, phản ánh niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh nhà”, bà Vân nhấn mạnh.
tp-2184.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất, mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bứt phá. Khí thế phấn khởi hiện lên trên từng con đường, từng ngôi nhà, trong từng ánh mắt, nụ cười người dân.
tp-2193.jpg
tp-2196.jpg
tp-2218.jpg
tp-2219.jpg
Với sự chuẩn bị chu đáo, Quảng Ngãi đang sẵn sàng bước vào ngày hội lớn, mang theo niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương phát triển giàu đẹp.
Nguyễn Ngọc
