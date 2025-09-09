Không khí rộn ràng tại địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đầu tiên của cả nước

TPO - Những ngày này, đi trên khắp nẻo đường Quảng Ngãi là không khí tưng bừng, rực rỡ sắc cờ, băng rôn, pa nô, áp phích… chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Từ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đến các xã, phường, đặc khu, diện mạo đô thị khoác lên màu áo mới. Trên các trục đường lớn như Hùng Vương, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Phạm Văn Đồng… những dãy cờ Tổ quốc tung bay nối dài, băng rôn chào mừng treo nổi bật, tạo nên không khí phấn khởi cho ngày hội.
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành), nơi diễn ra Đại hội được trang hoàng lộng lẫy, không chỉ là điểm nhấn về khánh tiết mà còn là nơi hội tụ niềm tin, khát vọng của toàn Đảng bộ, toàn dân.
Còn tại khu trưng bày ảnh và gian hàng OCOP giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của Quảng Ngãi cũng đang được gấp rút hoàn thiện… Tất cả góp phần tạo nên bức tranh đô thị tươi mới, lan tỏa khí thế vào Đại hội.
Cờ Tổ quốc phấp phới bay trên những tuyến đường khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.
Dọc các tuyến phố của các phường trung tâm Quảng Ngãi được trang trí cờ, băng rôn, áp phích, pa nô…
Các bạn đoàn viên thanh niên treo cờ Tổ quốc trên tuyến đường Tế Hanh (phường Trương Quang Trọng).
Với sự chuẩn bị chu đáo, Quảng Ngãi đang sẵn sàng bước vào ngày hội lớn, mang theo niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương phát triển giàu đẹp.