Không khí rộn ràng tại địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đầu tiên của cả nước

TPO - Những ngày này, đi trên khắp nẻo đường Quảng Ngãi là không khí tưng bừng, rực rỡ sắc cờ, băng rôn, pa nô, áp phích… chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.