Phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc

TP - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, phát triển Thủ đô không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là văn hóa, lịch sử và nhiều yếu tố khác. Thành phố xác định sẽ làm sạch các dòng sông, trước mắt làm sạch sông Tô Lịch. Đây là cam kết của lãnh đạo thành phố với nhân dân, một sản phẩm cụ thể để chứng minh rằng, tất cả mọi hoạt động của hệ thống chính trị đều vì mục tiêu nâng cao đời sống người dân về mọi mặt.

Tạo mạng lưới phát triển kinh tế cho vùng Thủ đô

Thành ủy Hà Nội đang hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025, trong bối cảnh nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, kỳ vọng sẽ khơi dậy hào khí Thăng Long, đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phồn vinh, hạnh phúc, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

TP Hà Nội tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Ảnh: Quang Phong

Theo dự thảo báo cáo, Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu, đến năm 2030, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thành phố phát triển dựa trên 5 trụ cột: Văn hóa và con người; 3 chuyển đổi (chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn); Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; Kinh tế số, đô thị thông minh; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố phát triển bứt phá với tầm nhìn mới, khát vọng mới, tư duy toàn cầu; xây dựng Thủ đô bản sắc, hiện đại và hội nhập, có nền công nghiệp hiện đại, làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ nguồn; có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, khá giả, với GRDP/người đạt trên 36.000USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước...

Để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thành phố Hà Nội xác định 5 lĩnh vực ưu tiên cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có lĩnh vực giao thông, hướng tới tăng cường kết nối vùng, kết nối giao thông với các tỉnh, tạo mạng lưới phát triển kinh tế cho vùng Thủ đô, tạo hành lang thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ... ; phát triển hệ thống giao thông kết nối nhanh, lan toả từ trung tâm ra các vùng ngoại vi, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Thành phố cũng định hướng mở rộng nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài, đưa sân bay Gia Lâm, Hoà Lạc vào khai thác lưỡng dụng; đầu tư khép kín 7 tuyến đường vành đai, hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027 và khởi công đường Vành đai 5 vào quý IV/2027; hoàn thành đường Vành đai 3 phía Bắc, đường nối Sân bay Gia Bình; xác định trục sông Hồng là biểu tượng phát triển mới; xây dựng 7 cầu qua sông Hồng (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Hồng Hà, Mễ Sở, Ngọc Hồi, Vân Phúc)...

Nhân dân hạnh phúc

Trong một số hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu Trung ương vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiều đại biểu đánh giá rất cao về quyết tâm của thành phố trong việc đưa cụm từ “nhân dân hạnh phúc” vào dự thảo văn kiện. Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội truyền thông số cho rằng, lần đầu tiên trong văn kiện của Hà Nội có đưa yếu tố “Nhân dân hạnh phúc”, khẳng định mọi chiến lược phát triển của Hà Nội là hướng đến con người.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: Viết Thành

Để đưa yếu tố “Nhân dân hạnh phúc” vào dự thảo văn kiện, Hà Nội đã có những cân nhắc kỹ lưỡng. Trong số rất nhiều những thành tựu nổi bật nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có nền tảng về chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,929 năm 2024, (năm 2020 là 0,799), cao nhất cả nước.

Tuổi thọ trung bình đạt 76,6 tuổi năm 2024, tăng 1,1 tuổi so với năm 2020, dẫn đầu vùng Đồng bằng Sông Hồng và thuộc nhóm cao toàn quốc. Hệ thống y tế thành phố được đầu tư mạnh mẽ, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân. An sinh xã hội được bảo đảm bao trùm, toàn diện.

Thành phố cũng xóa bỏ hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2024, sớm 1 năm so với kế hoạch, khẳng định cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau… Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố xác định nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống người dân.

Tại lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố (tháng 8/2025), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Vẫn còn tình trạng rác thải tồn lưu ở các khu dân cư, vi phạm quảng cáo rao vặt, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ô nhiễm các dòng sông trong khu vực nội đô chưa được xử lý triệt để; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn hạn chế… “Những bất cập đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp đồng bộ, liên tục và quyết liệt hơn. Chúng ta không thể để tình trạng rác thải đổ không đúng nơi quy định, đổ tràn lan ra đường phố gây mất mỹ quan đô thị; xả rác xuống sông, hồ gây ô nhiễm môi trường nước; đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường không khí... làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống”, ông Trần Sỹ Thanh nói.

Điều này sẽ được cụ thể hoá bằng việc xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại; phát triển một số bệnh viện thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, là bệnh viện tuyến cuối của cả nước … Phấn đấu thực hiện đến năm 2030 khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho tất cả người dân thành phố; có lộ trình tiến tới miễn viện phí toàn dân, trước mắt có thể xem xét miễn phí khám, chữa bệnh cho trẻ em.

Xác định một trong những thách thức lớn nhất với mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn mới là vấn đề môi trường, Đảng bộ thành phố sẽ ưu tiên tập trung thực hiện việc bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường và phòng, chống biến đổi khí hậu.

Cụ thể, thành phố xác định có giải pháp căn cơ để xử lý các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí, thoát nước, chống úng ngập, xử lý chất thải.

“Xử lý môi trường các con sông nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét), lưu vực sông Nhuệ - Đáy, lưu vực sông Cầu Bây - Bắc Hưng Hải; xử lý rác thải (xây dựng khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Núi Thoong và Châu Can với công nghệ tiên tiến, hiện đại theo quy hoạch; xử lý nước thải (xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng, Sơn Tây, Yên Sở,...) nhằm cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh trên địa bàn”, dự thảo báo cáo nêu.

GS.TS Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, Hà Nội nhất định phải đột phá về đô thị, môi trường, cảnh quan, bởi thực tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về những vấn đề này. Nếu thành phố tạo đột phá về cải tạo đô thị, cải tạo chung cư cũ, khu phố cổ... thì không những cải thiện được cảnh quan, mà đây còn trở thành nguồn lực to lớn cho Thủ đô phát triển.

GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đề nghị bổ sung một khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là đột phá về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô với mục tiêu tạo ra một Thủ đô bền vững, không chỉ có môi trường sống tốt, mà còn có nền kinh tế sôi động, một xã hội thân thiện và hội nhập.