Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo văn kiện, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

TPO - Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chủ động, kỹ lưỡng, nghiêm túc của Đảng uỷ Công an Trung ương và đánh giá nội dung dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII được xây dựng với bố cục cơ bản chặt chẽ, khoa học, bám sát yêu cầu Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn số 32-HD/TBVK của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Cụ thể, Bộ Chính trị đánh giá, báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khách quan, toàn diện, khoa học, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu và 3 nhóm chỉ tiêu về công tác nghiệp vụ, công nghiệp an ninh và chuyển đổi số, hậu cần, xây dựng lực lượng và đối ngoại; 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược của Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới toàn diện công tác công an; giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp vào hoà bình và an ninh quốc tế.

Theo Bộ Chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, thẳng thắn đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; có đánh giá chung và đề ra phương hướng gồm 4 biện pháp sát với thực tiễn tình hình, có tính khả thi cao nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bám sát đánh giá tình hình, kết quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; thể hiện đầy đủ những nội dung chính của Báo cáo chính trị, là cơ sở rất quan trọng để hoàn thiện Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Bộ Chính trị cũng đánh giá, Dự thảo Chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể hoá 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổ chức chặt chẽ việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII mà Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã xác định.

Trên cơ sở nội dung kết luận tại hội nghị, Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp thu những ý kiến tham gia để hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu.