Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

PV

TPO - Trong tuần (từ ngày 1 đến 5/9), Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới, đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

tienphong-49mrhai.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định, chúc mừng đồng chí Nguyễn Long Hải. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Phi Long được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ công tác Đoàn, được cấp trên đào tạo, bồi dưỡng và trải qua quá trình công tác là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

tienphong-59canbo-5828.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Phi Long. Ảnh: Quang Vinh.

“Do yêu cầu công tác, để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công và chỉ định đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và tin tưởng đồng chí Nguyễn Phi Long sẽ phát huy năng lực, sở trường cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV
