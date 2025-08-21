Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4

Cùng dự đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đại biểu các cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và 248 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu 4.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” và chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân khu 4 anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; phòng thủ Quân khu vững chắc, quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Quân khu 4 xác định 3 đột phá: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 4 đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Đảng bộ Quân khu 4 trong nhiệm kỳ tới tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương. Cùng đó, bám sát, dự báo sát tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tập trung lãnh đạo, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 19 đồng chí. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.