Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

TPO - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết (phải) và ông Phạm Đức Ấn (trái). Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sau khi ông Nguyễn Văn Quảng được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.



Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976. Quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Ông Triết có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ silicat.

Ông Triết từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Thành Đoàn Đà Nẵng và sau đó giữ chức Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Năm 2013, ông Triết là Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Sau đó ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 10/2020, ông Triết được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 12/2020, ông Triết được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 1/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ ngày 1/7/2025, khi TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập thành lập TP Đà Nẵng mới, ông Lương Nguyễn Minh Triết được Trung ương chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.