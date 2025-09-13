Dấu son của Đà Nẵng trong nhiệm kỳ đầy thử thách

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 là chặng đường đầy biến động của Đà Nẵng. Thành phố đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, điển hình như đại dịch COVID-19. Nhưng với vai trò là trung tâm kinh tế – du lịch – dịch vụ lớn của miền Trung – Tây Nguyên, Đà Nẵng đã đứng dậy và không ngừng vươn lên, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Du lịch bứt phá

Cách đây gần 5 năm, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước phát hiện dịch COVID-19. Dịch bệnh bùng phát rất nhanh khiến cả thành phố nhiều thời điểm gần như tê liệt. Khu dân cư, nhà máy, bệnh viện, chợ... bị phong toả; đường phố hạn chế người qua lại; các hoạt động kinh doanh, vận chuyển phải trì hoãn.

Năm 2021, đi dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, bức tranh hậu quả của dịch bệnh nhìn thấy rõ ràng nhất với hàng loạt khách sạn cửa đóng then cài. Những nhà hàng, bãi tắm đón hàng ngàn du khách mỗi ngày đìu hiu. Quảng Nam (cũ) cũng trong tình cảnh tương tự.

Nhưng cả hai địa phương đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế. Khi dịch bệnh "lặng sóng" địa phương lập tức bắt tay vào mở rộng quy mô kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy vai trò của ngành dịch vụ - du lịch, khai thác tiềm năng kinh tế biển, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố Đà Nẵng đạt 6,82%/năm; tỉnh Quảng Nam đạt 4,6%/năm, tính chung hai địa phương đạt 5,8%/năm.

Đà Nẵng hiện sở hữu hệ thống cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Đồng thời gây tiếng vang với bạn bè năm châu khi là “Điểm đến của sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á”, tổ chức nhiều sự kiện đình đám như lễ hội pháo hoa quốc tế hằng năm. Quảng Nam cũng không thua kém khi được vinh danh là cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á, Hội An là “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”, làng rau Trà Quế thành "Làng du lịch tốt nhất năm 2024"…

Hằng năm, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ của hai địa phương đều tăng trưởng, bình quân khoảng 37%/năm.

Nhiều dự án động lực, đột phá phát triển khoa học, công nghệ

Trong giai đoạn này, Đà Nẵng tập trung phát triển hệ thống hạ tầng, từng bước hình thành các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại. Quảng Nam chú trọng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai dần trở thành khu kinh tế động lực của vùng và cả nước, khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải có quy mô ngang tầm khu vực. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai chiếm trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Các nguồn lực cho đầu tư phát triển cũng được đẩy mạnh khai thác. Tổng vốn đầu tư phát triển của Đà Nẵng hơn 175.000 tỷ đồng, tăng 1,3%/năm; tỉnh Quảng Nam gần 190.000 tỷ đồng, tăng 10%/năm.

Đáng nói, địa phương đã chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng… Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai dự án, khơi thông nguồn lực cho phát triển hai địa phương.

Không thể không nhắc đến những dự án, công trình động lực, trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, thay đổi diện mạo đô thị. Đó là Cảng Liên Chiểu, luồng cảng 50.000 tấn tại Cửa Lở, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, xã hội hóa đầu tư Cảng hàng không Chu Lai, cầu Quảng Đà và đường dẫn hai đầu cầu, mở rộng cao tốc tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, nút giao đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi... Hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông có bước phát triển mạnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố thông minh.

Giai đoạn 2020-2025, tổng thu ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng ước đạt 125.949 tỷ đồng; Quảng Nam ước đạt 134.613 tỷ đồng. Tính chung hai địa phương ước đạt 260.562 tỷ đồng.

Xây dựng Đảng vững mạnh

Thành ủy Đà Nẵng cho hay, trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết nạp được gần 16.000 đảng viên. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai; kịp thời kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt thành phố.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trước những vụ việc nhạy cảm, phức tạp. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa liêm chính, trách nhiệm nêu gương được đẩy mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thành phố đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ đầy khó khăn, thử thách. Ảnh: Thanh Hiền.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm. Xử lý kịp thời đối với những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các cấp đã tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách. Điển hình như phòng chống đại dịch COVID-19, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Đồng thời nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.