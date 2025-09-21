'Con đường đau khổ' với các hố nước nối tiếp như bẫy người dân

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Nhật Thái – Phó Chủ tịch UBND xã Kông Chro cho biết, đường Nguyễn Trãi là con đường tránh của địa phương, đã hư hỏng trong thời gian dài, xã nắm được các phản ánh từ bà con. Bởi vậy, trong khoảng nửa tháng tới, xã sẽ vận động tất cả doanh nghiệp trên địa bàn để khắc phục tình trạng đường hư hỏng, ngập nước để bà con đi lại, tránh rủi ro. Tuy nhiên, về lâu dài, xã đăng ký vốn trung hạn, đầu tư làm con đường này trong năm 2026, tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng.