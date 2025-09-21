Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Lai:

'Con đường đau khổ' với các hố nước nối tiếp như bẫy người dân

Tiền Lê

TPO - Đường Nguyễn Trãi (xã Kông Chro, Gia Lai) bị hư hỏng nặng trong thời gian dài, vô số các ao nước lớn xuất hiện sau các trận mưa như bẫy người tham gia giao thông.

Những hố nước sâu﻿, rộng như bẫy người tham gia giao thông.
Đường Nguyễn Trãi chỉ dài khoảng 2km nhưng là nỗi ám ảnh﻿ với người tham gia giao thông.
Các ao nước sâu, ngập toàn phần đường nên người tham gia giao thông﻿ bắt buộc phải đi xuống dưới.
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (60 tuổi, trú xã Kông Chro) chia sẻ, các phương tiện tham gia giao thông khi qua đây thường xuyên tông vào "hàm ếch" hỏng nhíp, vỡ lốc máy... Năm nào cũng có tai nạn xảy ra. Như năm ngoái có xe tải chở heo đi qua đây bị lật, chết 7 con heo. Theo bà Thảo, học sinh đi xe điện qua đây té ngã, khóc miết, người dân phải chạy ra hỗ trợ quay về thay quần áo.
Người dân tỏ ra bức xúc vì tuyến đường hư hỏng nặng nhưng lâu nay chưa được khắc phục, sửa chữa.
Theo người dân, các xe tải, xe máy qua khu vực đường này thường xuyên xảy ra tai nạn.
Xe máy phải đi lòng vòng để né các ao nước.
Con đường Nguyễn Trãi như nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Nhật Thái – Phó Chủ tịch UBND xã Kông Chro cho biết, đường Nguyễn Trãi là con đường tránh của địa phương, đã hư hỏng trong thời gian dài, xã nắm được các phản ánh từ bà con. Bởi vậy, trong khoảng nửa tháng tới, xã sẽ vận động tất cả doanh nghiệp trên địa bàn để khắc phục tình trạng đường hư hỏng, ngập nước để bà con đi lại, tránh rủi ro. Tuy nhiên, về lâu dài, xã đăng ký vốn trung hạn, đầu tư làm con đường này trong năm 2026, tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng.

Tiền Lê
