Không tiêm phòng sau khi bị chó cắn, bé trai bị lên cơn dại

TPO - Khoảng một tháng trước, cháu L.T.D. (14 tuổi, trú tại Sơn La) bị một con chó hoang cắn vào ngón trỏ tay trái, gây vết thương dài khoảng 12 cm, chảy máu nhiều. Theo ghi nhận, con chó này đã cắn cùng lúc nhiều người trong xóm.

Các nạn nhân khác đều đi tiêm phòng dại đầy đủ, riêng cháu D. dù được đưa đến cơ sở y tế xử trí sát khuẩn vết thương và được bác sĩ tư vấn tiêm vắc xin phòng dại, gia đình đã không thực hiện tiêm phòng theo khuyến cáo.

Vết thương nhỏ do chó cắn khiến bệnh nhi nguy kịch.



Hai ngày trước khi nhập viện, cháu D. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, đau mỏi cơ vùng tay trái, bồn chồn, kích thích. Đến ngày nhập viện, tình trạng trở nên nặng hơn với các biểu hiện sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng cơ. Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám và nhanh chóng được chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tăng tiết đờm dãi nhiều, sợ nước, sợ gió, xuất hiện các cơn thít thanh quản, gồng cứng toàn thân, điểm Glasgow chỉ còn 10–11 điểm, cho thấy ý thức suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ đã tiến hành an thần, đặt ống nội khí quản và cho thở máy. Đáng chú ý, vết thương do chó cắn đã liền da, không còn dấu hiệu viêm nhiễm tại chỗ. Tuy nhiên, với các biểu hiện lâm sàng điển hình, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh dại. Chiều 31/12, kết quả xét nghiệm PCR từ bệnh phẩm nước bọt và dịch não tủy đều cho kết quả dương tính với virus dại, chính thức xác nhận chẩn đoán.

Theo TS. Đặng Thị Thúy, Trưởng Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện với đầy đủ các dấu hiệu lâm sàng đặc trưng của bệnh dại. Điều đáng tiếc là gia đình đã không tiêm phòng dại ngay sau khi bị chó cắn, dù đã được bác sĩ tư vấn. Đây là cơ hội duy nhất để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Do tình trạng bệnh nặng, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà.

Bệnh nhân mắc bệnh dại do chó hoang cắn.

TS. Thúy cho biết, thời gian ủ bệnh dại có thể kéo dài nhiều tháng, song khi bệnh đã khởi phát thì gần như không còn khả năng cứu chữa, y học hiện nay chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu. Người bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào gây chảy máu, hoặc liếm vào vết thương hở, đặc biệt là động vật không rõ nguồn gốc, cần đến ngay cơ sở y tế dự phòng để tiêm vắc xin phòng dại càng sớm càng tốt. Với các trường hợp vết cắn nặng, nhiều vết cắn hoặc vết cắn ở những vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ – gần hệ thần kinh trung ương, người bệnh cần được tiêm huyết thanh kháng dại kết hợp với vắc xin.

“Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng tiêm vắc xin phòng dại kịp thời. Sự chậm trễ hoặc chủ quan đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội sống cho chính mình và người thân”, TS Thúy nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài, nhiều gia đình về quê hoặc đi du lịch, nguy cơ tiếp xúc với chó, mèo thả rông, chó hoang tại các vùng nông thôn, khu dân cư, điểm du lịch là rất lớn, đặc biệt đối với trẻ em. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan trước bất kỳ vết cắn, vết cào hay vết liếm nào của động vật, kể cả khi vết thương nhỏ, nông hoặc đã nhanh liền da. Ngay sau khi bị động vật cắn, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng, sát khuẩn đúng cách và đến cơ sở y tế dự phòng tiêm phòng dại sớm nhất có thể, tuyệt đối không chờ theo dõi động vật hay tin vào các biện pháp dân gian.

Với trẻ em, người lớn cần giám sát chặt chẽ, không để trẻ chơi đùa hoặc trêu chọc chó mèo, nhất là động vật không rõ nguồn gốc hoặc chưa được tiêm phòng. Mỗi gia đình cần chủ động tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông, hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh. Bệnh dại không có cơ hội thứ hai, chỉ một lần chậm trễ trong tiêm phòng cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.