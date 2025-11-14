Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Chuyển hồ sơ vụ 40 học sinh ngộ độc lên UBND tỉnh Quảng Trị xử lý

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi làm rõ nhiều sai phạm về an toàn thực phẩm tại Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thuỷ, UBND xã Kim Ngân đã chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm hành chính liên quan vụ 40 học sinh bị ngộ độc thực phẩm lên UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử phạt theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy do ông Đỗ Văn Mỹ làm Hiệu trưởng, đại diện pháp luật, đã để xảy ra nhiều vi phạm trong chế biến và cung cấp thực phẩm.

img-4457.jpg
Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thuỷ - nơi xảy ra vụ học sinh ngộ độc tập thể.

Cụ thể, bếp ăn của trường không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, vi phạm quy định an toàn thực phẩm, gây ngộ độc đối với hơn 5 người nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25/9/2025, tại bếp ăn nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm đã chế biến món cá chim kho - nguyên nhân khiến 40 học sinh bị ngộ độc. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang khẳng định mẫu cá dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Mỹ bị xác định không có giấy tập huấn an toàn thực phẩm, đồng thời sử dụng 2 nhân viên chưa qua tập huấn để trực tiếp chế biến bữa ăn cho học sinh.

Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết, vụ việc có nhiều yếu tố vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã nên hồ sơ đã được chuyển lên UBND tỉnh kèm đề nghị chỉ đạo. Việc xử lý được căn cứ trên kết luận của Công an, Sở Y tế, Sở Giáo dục và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo đúng quy trình và quy định pháp luật.

hoc-sinh-ngo-dochoan-nguyen-edit770.jpg
Vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã.

Đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng nhà trường, UBND xã đã tạm đình chỉ công tác 2 lần. Lần đình chỉ thứ hai kết thúc ngày 13/11. Theo quy định, thời gian đình chỉ chỉ được áp dụng tối đa hai lần; khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, bà Huế sẽ trở lại làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

Hoàng Nam
#tiểu học kim thuỷ #ngộ độc thực phẩm #xử phạt theo thẩm quyền #xã kim ngân #tỉnh quảng trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục