Taluy cao 5m đổ sập, vùi lấp một nhà dân ở Lâm Đồng

TPO - Một đoạn taluy cao khoảng 5m, dài 6m bất ngờ đổ sập, vùi lấp một phần căn nhà tôn của người dân ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 7/11, một đoạn taluy cao khoảng 5m, dài 6m bất ngờ đổ sập, vùi lấp một phần căn nhà tôn của người dân tại đường Lê Văn Tám (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện trường vụ sạt lở.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, taluy được xây bằng đá chẻ trên phần đất của gia đình bà Đỗ Thị Kim Thúy. Thời điểm xảy ra sạt lở, khu vực đang có mưa lớn kéo dài, khiến khối đất đá sụp xuống, tràn vào nhà dân bên dưới.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND phường phối hợp cùng lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, kiểm tra mức độ nguy hiểm và lên phương án khắc phục.