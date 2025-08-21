Công nhân vệ sinh môi trường âm thầm góp sức cho ngày hội lớn

TPO - Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho những sự kiện trọng đại của đất nước, khi mọi ánh nhìn đổ dồn về Quảng trường Ba Đình lịch sử, có những con người vẫn lặng lẽ làm công việc quen thuộc của mình như thu gom rác, làm sạch từng con đường, góc phố. Những công nhân môi trường miệt mài làm nhiệm vụ và vui mừng được góp một phần nhỏ bé vào ngày vui chung của đất nước.

Trong không khí chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng, đội ngũ công nhân môi trường đang miệt mài làm việc để đảm bảo cảnh quan đô thị luôn sạch đẹp. Phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với cô Đặng Thu Thủy (SN1982), hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường Gia Lâm), một trong những người thầm lặng cống hiến cho công việc này.

Cô Thủy cho biết, trong những ngày đặc biệt, công việc của chị tăng ca đáng kể so với ngày thường. Cô và đồng nghiệp bắt đầu ca làm việc từ 6 giờ sáng, và chưa biết giờ kết thúc cụ thể. Trong dịp này, chị đã được công ty điều động sang hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường tại khu vực Ba Đình.

Khi được hỏi về cảm nghĩ về công việc của mình trong những ngày này, cô Thủy chia sẻ: "Hòa chung vào không khí tự hào, tôi cũng cảm thấy vui vì góp một phần để làm sạch cho môi trường cho mọi người bà con nhân dân mình đi xem diễu binh được sạch sẽ hơn".

Cô Đặng Thu Thủy (SN1982, hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường Gia Lâm) cùng đồng nhiệp miệt mài làm nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Tùng

Cô Cao Thị Mai (SN 1971, sống ở xã Gia Lâm) người đã gắn bó với công việc vệ sinh môi trường được 6 năm nhận nhiệm vụ tăng ca sang khu vực Ba Đình trong tuần này, đến hết dịp lễ 2/9. Ảnh: Xuân Tùng

Dù vất vả hơn, nhưng với cô Cao Thị Mai (SN 1971, sống ở xã Gia Lâm) người đã gắn bó với công việc vệ sinh môi trường được 6 năm coi đó là một phần trách nhiệm cùng góp sức với các lực lượng chức năng trong đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan những ngày này/

Được huy động tăng ca lên khu vực Quảng Trường Ba Đình, cô Mai chia sẻ, nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh căng thẳng và cao điểm hơn rất nhiều. Cô Mai cho biết, công ty đã điều động thêm nhân lực và chia ca hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường được thực hiện liên tục, phải đảm bảo rằng đường phố sạch sẽ liên tục, 24/24 giờ.

Dù công việc đầy vất vả, cô Cao Thị Mai vẫn cảm nhận được niềm vui và sự tự hào sâu sắc theo một cách đặc biệt. "Tôi nhận thấy không khí trên đường trong những ngày này sôi động và hoành tráng hơn mọi năm. Tôi cảm thấy phấn khởi hơn trong lúc làm việc và gặp ai cũng được hỏi han, quan tâm, động viên. Người dân cũng khá có ý thức giữ gìn vệ sinh chung", cô Mai cho biết.