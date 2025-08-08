Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ra quân chương trình trồng cây ‘Gia đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc’

Nguyễn Hoài
TPO - Khoảng 20.000 cây xanh sẽ được huy động để phủ xanh các diện tích đất trống, đồi trọc ở xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai. Một số hoạt động phục hồi cảnh quan và hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương cũng được triển khai thời gian tới.

Sáng 8/8, tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với UBND xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ra quân chương trình trồng cây “Gia đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc”.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động thiết thực bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan và hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai sáng 8/8.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã huy động hơn 20.000 cây xanh để phủ xanh các diện tích đất trống, đồi trọc, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng và cải thiện môi trường sống cho bà con nhân dân Bản Liền. Những mầm xanh này sẽ là nền tảng để Bản Liền phát triển du lịch bền vững và trở thành một hình mẫu về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn ký biên bản hợp tác xây dựng Đề án “Phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn 2040” nhằm cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ địa phương phát triển bền vững về mọi mặt, từ kinh tế, du lịch đến văn hóa.

Ban tổ chức trao học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức cũng trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc và 1.000 ảnh Bác Hồ cho đại diện 11 thôn của xã Bản Liền, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ chương trình sẽ mang lại những giá trị bền vững cho xã Bản Liền, từ việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - văn hóa, đến việc ươm mầm thế hệ trẻ và củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng.

"Đây là những hành động thiết thực, giúp Bản Liền trở thành một hình mẫu về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho bà con nhân dân", ông Lý nói.

Nguyễn Hoài
