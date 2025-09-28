Thanh niên - khởi nguồn bứt phá của đối ngoại Việt Nam

TPO - Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, thế hệ trẻ Việt Nam, mang trong mình khát vọng đổi mới, sáng tạo và phát triển, có vai trò then chốt trong công cuộc xây dựng đất nước và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Thanh niên Việt Nam không chỉ có trách nhiệm xây dựng một đất nước hùng cường, mà còn là những chiến binh tiên phong trên mặt trận đối ngoại, tạo dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, là bạn, là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên.” Thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt, không ngừng sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời là đại diện cho hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Và khi nhắc đến hai từ “Ngoại giao”, không ít người sẽ nghĩ ngay tới Học viện Ngoại giao - nơi đã đào tạo bao thế hệ nhà ngoại giao kiệt xuất, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nước nhà. Tại ngôi trường tọa lạc tại số 69 Chùa Láng ấy, sinh viên thường truyền tai nhau khẩu hiệu đầy tự hào: “Học để phụng sự và dẫn đầu”. Một khẩu hiệu không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là kim chỉ nam, dẫn dắt mỗi sinh viên vững bước trên chặng đường phụng sự Tổ quốc, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nước nhà.

Học để phụng sự: Trách nhiệm với đất nước và cộng đồng quốc tế

Thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay không chỉ học để trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, mà còn học để phụng sự, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước và cộng đồng quốc tế. Tinh thần “học để phụng sự”của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Học viện Ngoại giao nói riêng đã và đang được cụ thể hóa trong nhiều hoạt động thiết thực.

Chẳng hạn, trong Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G 2025) do Việt Nam đăng cai tổ chức, hơn 200 sinh viên Học viện Ngoại giao không chỉ tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, hậu cần, mà còn đóng góp tích cực, hiệu quả trong nhiều đầu việc khác như biên dịch tài liệu, đón tiếp đại biểu và hỗ trợ tổ chức, điều phối các phiên thảo luận.

Bạn Nguyễn Quỳnh Trang, một trong những sinh viên xuất sắc của Học viện Ngoại giao tham gia hỗ trợ Hội nghị, chia sẻ: “Hơn 01 tháng tham gia hỗ trợ Hội nghị P4G 2025 đã để lại cho em thật nhiều bài học và kỷ niệm đáng nhớ. Em được làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế của các anh, chị công tác tại Vụ Ngoại giao kinh tế, Bộ Ngoại giao. Những ngày biên dịch tài liệu, phát thẻ - đón tiếp đại biểu trong nước và quốc tế, chuẩn bị cho các phiên thảo luận, và những cuộc trò chuyện với các anh, chị trong Vụ sẽ là những trải nghiệm không thể nào quên với cá nhân em và các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao. Đó là những hành trang vô giá, tiếp thêm niềm tin và động lực để chúng em tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những nhà Ngoại giao trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”.

Phó Thủ tướng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chụp ảnh cùng đại diện nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao hỗ trợ Hội nghị P4G 2025, Nguồn: Bộ Ngoại giao

Học để dẫn đầu: Tiên phong trong công tác đối ngoại

Bên cạnh trách nhiệm “phụng sự”, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay còn mang trong mình sứ mệnh “dẫn đầu”, tiên phong trong công tác đối ngoại. Thanh niên không chỉ là những người tiếp nối mà còn chủ động dẫn đầu trong các sự kiện ngoại giao đa phương, các cuộc đối thoại quốc tế, góp phần tạo ra những sáng kiến ngoại giao sáng tạo, hiệu quả. Với tư duy đổi mới, khả năng sáng tạo và tinh thần cầu thị, thế hệ trẻ đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chiến lược ngoại giao quốc gia, từ đó thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao sức mạnh mềm của đất nước.

Như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ: “Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển mới”. Thanh niên Việt Nam không chỉ học để hiểu biết mà còn học để đổi mới và sáng tạo trong công tác ngoại giao. Sự tiên phong, “dẫn đầu” của thanh niên Việt Nam không chỉ được thể hiện bằng suy nghĩ, lời nói, mà còn trong từng hành động cụ thể.

Minh chứng cho sự tiên phong này là sự tham gia của thế hệ trẻ Việt Nam trong những Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN). Tại các sự kiện này, thanh niên Việt Nam đã và đang đóng vai trò tích cực trong việc đưa ra giải pháp cho các vấn đề cấp thiết như biến đổi khí hậu, chạy đua vũ trang, hay giữ gìn bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế, v.v. Các bạn trẻ không chỉ tham gia vào các phiên thảo luận mà còn mạnh dạn đưa ra những sáng kiến, giải pháp sáng tạo nhằm góp phần hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững. Những sáng kiến này không chỉ thể hiện sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề toàn cầu mà còn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao thảo luận trong Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc - DAV MOCK MUN 2025 do CLB Mô phỏng Hội nghị Liên hợp quốc Học viện Ngoại giao (DAVMUN) tổ chức; Nguồn: Fanpage DAV Model United Nations

Thông qua những hoạt động này, thế hệ trẻ Việt Nam đã chứng minh rằng họ là những người dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng “dẫn đầu”, tiên phong trong giải quyết thách thức khu vực và toàn cầu, đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

Những dấu ấn trên trường quốc tế của thanh niên Việt Nam

Thanh niên Việt Nam hiện nay không chỉ tham gia mà còn đóng vai trò dẫn dắt, tạo dấu ấn mạnh mẽ tại các diễn đàn quốc tế. Điển hình, tại Liên hoan Thanh niên Thế giới (World Youth Festival) diễn ra tại Sochi, Nga vào 03/2024, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa và đối thoại quốc tế. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, bao gồm sinh viên, cán bộ, y bác sĩ trẻ và cả lực lượng vũ trang, đã thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ và khát vọng hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế, uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Đoàn Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên Thế giới (World Youth Festival) tại Sochi, Nga (03/2024); Nguồn: Báo Nhân dân điện tử

Tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum) tổ chức tại Hà Nội vào 02/ 2025, các sinh viên và học giả trẻ tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia sôi nổi các phiên thảo luận về các vấn đề quan trọng như phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và an ninh mạng, đóng góp những ý tưởng và sáng kiến có giá trị cho tương lai của khu vực. Đặc biệt, các sinh viên Học viện Ngoại giao cũng được chọn làm Liên lạc viên cho các Đại biểu cấp cao. Điều này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp và tự tin của các bạn mà còn khẳng định bản sắc đặc trưng của sinh viên Ngoại giao: tinh thần “phụng sự” Tổ quốc, luôn sẵn sàng đóng góp vào công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước.

Học giả Việt Nam và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm tại phiên Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. Nguồn: Học viện Ngoại giao.

Ngoài ra, tại Hội nghị Mô phỏng Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 5 tổ chức tại Kuala Lumpur vào 09/2025 vừa qua, các đại diện thanh niên Việt Nam đã tham gia tích cực vào các phiên thảo luận và đóng góp vào các nghị quyết về hợp tác nghị viện và phát triển bền vững trong ASEAN. Những đóng góp này không chỉ khẳng định năng lực và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam mà còn nâng cao vị thế của đất nước trong cộng đồng ASEAN, thể hiện cam kết mạnh mẽ của thanh niên Việt Nam đối với sự phát triển khu vực và toàn cầu.

Hội nghị Mô phỏng AIPA lần thứ 5 tại Malaysia. (Nguồn: AIPA Secretariat)

Thế hệ trẻ - Động lực của nền ngoại giao Việt Nam “vươn mình trong kỷ nguyên mới”

Với năng lực sáng tạo và khát vọng không ngừng, thế hệ trẻ Việt Nam đang đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy nền ngoại giao của đất nước vươn lên mạnh mẽ. Vì một Việt Nam phát triển, vì thế giới hòa bình có lẽ là khẩu hiệu mà mỗi thanh niên Việt Nam cần mang theo, không chỉ trong hành trình học tập mà trong suốt sự nghiệp đóng góp cho Tổ quốc và cho thế giới.

Với khát vọng không ngừng vươn lên và sức trẻ mãnh liệt, chúng ta, những thanh niên Việt Nam, mang trong mình trách nhiệm và sứ mệnh cao cả: không chỉ góp phần bảo vệ và phát triển đất nước, mà còn cống hiến sức sáng tạo, trí tuệ và nhiệt huyết cho sự nghiệp chung của nhân loại. Hãy cùng nhau hành động, khẳng định giá trị Việt Nam, không ngừng học hỏi, sáng tạo và đóng góp để góp phần nâng cao vị thế Việt Nam, đưa đất nước ta vươn xa, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế.