Vì sao Huế chưa di dời ngôi biệt thự Pháp cổ ven sông Hương như dự kiến?

TPO - Sau hơn 3 năm kể từ khi UBND TP Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ) đề xuất phương án và “thần đèn” Nguyễn Văn Cư từ TPHCM ra Huế trực tiếp khảo sát thực địa, việc di dời biệt thự Pháp cổ tại số 26 Lê Lợi (phường Thuận Hóa, TP Huế) vẫn chưa thành hiện thực.

Biệt thự Pháp cổ tại số 26 Lê Lợi (Huế) có tuổi đời hơn 100 năm từng là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Huế kể từ sau năm 1975 đến năm 2021.

Biệt thự Pháp cổ tại số 26 Lê Lợi (Huế) có tuổi đời hơn 100 năm﻿ từng được UBND TP Huế (cũ) đề xuất phương án di dời sang vị trí mới. Ảnh: Ngọc Văn

Khi đơn vị này được bố trí trụ sở mới, khu đất 26 Lê Lợi cùng các khuôn viên công sở lân cận được kêu gọi đầu tư dự án khách sạn, dịch vụ cao cấp. Năm 2022, UBND TP Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ) từng đề xuất phương án di dời biệt thự cổ sang khu đất đối diện, xoay từ mặt tiền đường Lê Lợi sang đường Phạm Hồng Thái, kết nối với tuyến đi bộ ven sông Hương và các thiết chế văn hóa khác.

Cũng trong năm 2022, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư từ TPHCM từng đến Huế khảo sát thực địa và lập phương án di dời. Tuy nhiên đến nay, biệt thự Pháp cổ vẫn trong tình trạng bị bỏ hoang và tiếp tục xuống cấp.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, công trình cổ﻿ ngày càng xuống cấp. Ảnh: Ngọc Văn

Liên quan vấn đề này, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết, địa phương đã làm việc với “thần đèn” để nghiên cứu phương án di dời, nhưng kết quả đánh giá chuyên môn cho thấy nhiều hạng mục của biệt thự đã xuống cấp, giảm khả năng chịu lực. Theo ông Giang, việc di dời ngôi biệt thự cổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên phải cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn. TP Huế cũng tính toán thêm phương án giữ nguyên biệt thự tại chỗ và tiến hành cải tạo thành một phần của tổ hợp khách sạn - thương mại trong tương lai.

Các vết nứt, vỡ trên bức tường chính của công trình. Ảnh: Ngọc Văn

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng TP Huế trước đó đã có báo cáo về chất lượng kỹ thuật, hiện trạng công trình này. Trong đó, đáng chú ý kết cấu biệt thự đã xuống cấp, nhiều thành phần gạch, đá, thép, bê tông cốt thép pha lẫn; hệ tường rã rệu, nứt vỡ… Việc di dời có thể khiến các vết nứt gia tăng, giảm khả năng chịu lực, khó bảo đảm an toàn và phát sinh chi phí gia cố lớn.

Còn theo “thần đèn” Nguyễn Văn Cư, sau khi ông gửi phương án di dời cho UBND TP Huế (cũ) từ năm 2022, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Ông Cư khẳng định việc di dời công trình đến vị trí mới như địa phương dự kiến là khả thi và bảo đảm an toàn.