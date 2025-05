Tiếp tục truy tìm cô gái liên quan vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai'; Người đàn ông đột tử khi đang chơi pickleball

TPO - Người đàn ông đột tử khi đang chơi pickleball; Điều kiện phụ nữ ở TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 3 triệu đồng; Tiếp tục truy tìm cô gái liên quan vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai',... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM: Tổng hợp dân số, diện tích và trụ sở làm việc 102 phường, xã mới

UBND TPHCM vừa trình Chính phủ đề án sáp nhập 273 phường, xã, thị trấn thành 102 phường, xã.

Sau sáp nhập, có 50 phường, xã đạt cả 2 tiêu chí về dân số và diện tích; 18 phường, xã từ 3 đơn vị hành chính nhập lại nên không xét tiêu chí; 33 phường, xã đạt tiêu chí quy mô dân số nhưng chưa đạt tiêu chí diện tích.

Riêng xã đảo Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ do vị trí biệt lập nên không sáp nhập xã lân cận. Thạnh An cũng là xã có dân số thấp nhất, chưa tới 5.200 người.

Về quy mô dân số, có 55 phường, xã dưới 100.000 dân; 26 phường, xã từ 100.000 - 150.000 dân; 18 phường, xã từ 150.000 - 200.000 dân và có 3 phường, xã trên 200.000 dân (Hiệp Bình, phường Tăng Nhơn Phú và xã Bà Điểm).

5 phường, xã có diện tích rộng nhất gồm: An Thới Đông (gần 258 km2), Bình Khánh (158 km2), Cần Giờ (157 km2), Thạnh An (131 km2) và An Nhơn Tây (77,7 km2). (XEM CHI TIẾT)

Điều kiện phụ nữ ở TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 3 triệu đồng

Theo Nghị quyết 40/2024 của HĐND TPHCM về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng. Hiện, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã bắt đầu lập danh sách.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội hoặc sống tại xã đảo cũng sẽ được hỗ trợ tầm soát trước sinh và sơ sinh 2 triệu đồng. Trong đó có 600.000 đồng cho tầm soát trước sinh, 400.000 đồng cho tầm soát sơ sinh và 1 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp.

Người đàn ông 56 tuổi đột tử khi đang chơi pickleball

Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) xác nhận vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam bị đột tử khi đang chơi pickleball.

Trước đó, khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân P.T.H. (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình), có tiền sử bệnh lý tăng huyết áp, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở khi đang chơi pickleball.

Theo người nhà, bệnh nhân chơi pickleball cùng nhóm bạn trên sân thể thao tại quận Tân Bình. Đến khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân bất ngờ ngã quỵ, gọi không phản ứng. Ngay sau đó, bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, không bắt được mạch, toàn thân tím tái... Sau 45 phút hồi sinh tim phổi, bệnh nhân không hồi phục.

Tiếp tục truy tìm cô gái liên quan vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai'

Một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang truy tìm tung tích cô gái tên Võ Thị Diễm My (sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để phục vụ điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Thời gian qua, Công an tỉnh Long An triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và phát thông báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích cô gái.

Võ Thị Diễm My được xác định bỏ trốn khỏi nhà ở TPHCM và mất tích từ tháng 6/2020. Thời điểm này, cô đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học.

Nổ lò hơi ở Đồng Nai, 2 người chết

Trong lúc nấu sữa đậu nành bán buổi sáng, nồi hơi phát nổ khiến chủ nhà ở TP Biên Hoà cùng người phụ giúp tử vong.

Trong quá trình nấu, nồi hơi bất ngờ phát nổ, đẩy hai nạn nhân ra xa chừng 5m, nhiều đồ đạc khu vực bếp văng tung tóe, nồi hơi bị vỡ. Ông Nguyễn Hùng Tài (61 tuổi) tử vong tại chỗ, còn bà Nguyễn Thị Kim Phượng (46 tuổi) bỏng nặng, bất tỉnh, được người thân đưa tới Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bệnh nhân đã tử vong.

Công bố kết luận giám định vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa mời gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân nhận thông báo kết luận giám định và kết quả giải quyết nguồn tin liên quan đến vụ tai nạn xảy ra sáng 4/9/2024 khiến bé Trân tử vong.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng thông báo với gia đình nữ sinh Trân về kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tại TPHCM đối với điểm va chạm và cơ chế hình thành dấu vết trong vụ tai nạn.

Cụ thể, không phát hiện thấy dấu vết va chạm giữa ô tô biển số 84C-102.77 với xe đạp điện Toseco (là xe của nữ sinh Trân – P.V) và xe đạp điện Samurai (của nữ sinh T.N.X.N. đi phía trước - PV).

Hai là, dấu vết trượt sạch bụi, bám dính các sợi màu trắng các chi tiết dưới gầm bên trái xe ô tô biển số 84C-102.77 (thanh lái ngang, mặt lăn bánh trước) có chiều từ trước về sau phù hợp va chạm với nạn nhân; vị trí này chiếu xuống mặt đường nằm trước vùng va chạm ký hiệu số 9 thuộc phần đường bên trái tỉnh lộ 901, hướng từ Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Ba là, dấu vết trượt sạch bụi, đất các đường kẻ sọc (dạng vân vải) má lốp và vành bên phải lốp bánh trước xe đạp điện Toseco, có chiều từ mặt lăn vào tâm bánh và ngược chiều quay tiến xe phù hợp va chạm với người (người trên phương tiện đang ở phía trước bên phải xe đạp điện Toseco).

Bốn là, dấu vết rách, vỡ mặt dưới bên trái cản trước xe ô tô biển số 84C-102.77 có chiều từ trước về sau, không phù hợp do va chạm với nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)

Bên trong cơ sở sản xuất nước hoa giả ‘Made in Dubai’

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” liên quan đến nước hoa.

Nước hoa được pha chế từ các loại hóa chất, theo cách thủ công bằng cách cho vào 1 nồi lớn, sau đó dùng máy đánh trứng đánh lên cho các dung dịch hòa quyện vào nhau. Sau đó, bơm vào các chai nhỏ có dung tích từ 10-50 ml. Các chai, lọ nước hoa sẽ được dán nhãn mác, vỏ hộp có in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)”, mã vạch… và bán ra thị trường.

Dù là hàng dỏm nhưng nhóm đối tượng lên mạng xã hội quảng cáo, rao bán đây là hàng nhập khẩu, uy tín. Nhiều người tin tưởng nên đặt hàng qua mạng về sử dụng.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, đến khi vụ án được triệt phá, tổng số hàng hóa những người này đã bán ra thị trường có trị giá khoảng 50 tỷ đồng, giúp nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỷ. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải dùng thân cản dòng chảy như thác cứu xe máy ở Bình Dương

Mưa lớn kéo dài từ sáng sớm đến trưa 10/5 khiến nhiều tuyến đường ở Bình Dương ngập sâu, trong đó có đường Cách Mạng Tháng Tám (TP Thuận An); ĐT.746 (TP Tân Uyên); Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Văn Cống (TP Thủ Dầu Một).

Một chiếc xe tải lưu thông trên tuyến đường ĐT.746, khi đến đoạn thuộc phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) thì phát hiện dòng nước chảy mạnh, cuốn trôi xe máy. Tài xế xe tải đã quay xe, chắn ngang đường để cản dòng nước, hỗ trợ nhiều xe máy không không bị cuốn trôi. Sự hỗ trợ kịp thời của tài xế xe tải nhận được sự hoan nghênh và lời cảm ơn từ người đi đường. (XEM CHI TIẾT)

Bắt chủ quán bar Paris Night Club ở Bình Thuận

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 22 bị can trong vụ khám xét quán bar Paris Night Club (phường Phú Thủy TP Phan Thiết).

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 5 vụ án với 19 bị can về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đồng thời, khởi tố 1 vụ án với 3 bị can, gồm Mạnh Trọng Toản (chủ quán bar Paris Night Club), Trần Mạnh Anh và Phạm Hoàng Minh (người điều hành Paris Night Club) về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Ba đối tượng này được xem là những đối tượng có vai trò quan trọng trong việc điều hành hoạt động của quán bar Paris Night Club. (XEM CHI TIẾT)