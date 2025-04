Động thái của Vạn Hạnh Mall sau 3 vụ rơi lầu; 4 người cùng gia đình bị xe chở rác tông tử vong

TPO - Vạn Hạnh Mall thông báo khẩn sau 3 vụ rơi lầu tử vong; TPHCM sẽ dùng trụ sở dôi dư sau sáp nhập làm bệnh viện, trường học; Một giám đốc ở Tiền Giang tử vong trong phòng ngủ... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Vạn Hạnh Mall thông báo khẩn sau 3 vụ rơi lầu tử vong

Vạn Hạnh Mall vừa đăng bài thông báo về loạt thay đổi của trung tâm thương mại thời gian qua.

Theo đó, Vạn Hạnh Mall đã tiến hành một số biện pháp tăng tính an toàn cho khách đến trải nghiệm, gồm nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4 m thành 1,7 m); tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực.

Bên cạnh việc làm mới không gian và có các hoạt động tri ân khách hàng, trung tâm thương mại nổi tiếng này còn tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế.

Đặc biệt, Vạn Hạnh Mall nhấn mạnh sẽ làm việc cùng nhà thầu để tiến hành rào lưới khu vực khoảng không thông tầng trong vài ngày tới.

TPHCM sẽ dùng trụ sở dôi dư sau sáp nhập làm bệnh viện, trường học

Thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn của tổ đại biểu Quốc hội (đơn vị 10) trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã có định hướng và cho rằng cơ sở hạ tầng cho ngành giáo dục và y tế dù có tập trung phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Hiện nay, thành phố còn thiếu nhiều trường học, bệnh viện. Do đó, những trụ sở dôi dư sẽ được ưu tiên bố trí làm trường học, bệnh viện tuyến cơ sở (phường, xã) phục vụ người dân.

Hai tàu hàng va chạm trên sông Lòng Tàu, Cần Giờ, dầu tràn xuống sông

UBND huyện Cần Giờ vừa có báo cáo nhanh về vụ việc hai tàu hàng va chạm nhau trên sông Lòng Tàu (luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, gần khu vực Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ), cách ngã ba Rạch Đôn khoảng 200m về phía hạ lưu thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

Sau va chạm, tàu chở hàng container bị hỏng phần mũi tàu và tàu chở hàng rời bị thủng phần lái (chìm phần lái), xuất hiện vết dầu tràn. Bước đầu ghi nhận không có thương vong về người và không thiệt hại về hàng hóa.

Bắt người đi xe máy ngược chiều chặn đầu ô tô, cầm vật nhọn đe dọa tài xế

Tổ địa bàn quận Gò Vấp của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường 3, quận Gò Vấp làm rõ vụ việc người đàn ông điều khiển xe gắn máy chạy ngược chiều, chặn đầu ô tô trên đường Phạm Văn Đồng rồi dùng dao uy hiếp tài xế.

Bước đầu, công an xác định đối tượng là Bùi Quang Sang (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM). Sau khi xảy ra vụ việc, Sang bị công an phường ở Gò Vấp bắt giữ, xét nghiệm dương tính với ma túy và đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hiện công an đang củng cố hồ sơ, xử lý Sang theo quy định pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Thành viên tổ chức khủng bố lĩnh án 6 năm tù

TAND tỉnh Bình Thuận vừa tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Trung (48 tuổi, trú tại phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 6 năm tù về tội “Tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 5/2024, Lê Hoàng Trung đã có hành vi làm, tàng trữ và sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu khống chính quyền nhân dân, nói xấu, xúc phạm danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, ủng hộ đối tượng Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Một giám đốc ở Tiền Giang tử vong trong phòng ngủ

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân Giám đốc chi nhánh một Công ty cổ phần may tử vong tại công ty.

Theo thông tin ban đầu, bảo vệ chi nhánh một Công ty cổ phần may có trụ sở tại xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) thấy ông L.Đ.N. (sinh năm 1973, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) ngủ trong phòng số 8, khu tập thể công ty không dậy đi làm như thường ngày.

Sau đó, bảo vệ công ty mở cửa kiểm tra thì phát hiện ông N. đã tử vong trên giường ngủ. Vụ việc được bảo vệ trình báo đến cơ quan công an. Hiện nay, nguyên nhân tử vong của ông N. đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Bình Dương đổi tên phường vì trùng với TPHCM, dân số một phường hơn huyện cũ

Bình Dương thống nhất điều chỉnh tên gọi một số phường theo dự thảo trước đó công bố vì trùng tên với TPHCM.

Theo đó, tỉnh điều chỉnh lấy tên Bình Cơ đặt tên cho phường mới sau khi sắp xếp phường Hội Nghĩa và xã Bình Mỹ (thay cho xã Bình Mỹ do trùng với tên xã Bình Mỹ, TPHCM). Lấy tên xã An Long thay cho tên xã Phú Giáo sau khi sắp xếp 3 xã An Linh, An Long, Tân Long.

Lấy tên xã Phú Giáo thay cho xã Phước Vĩnh sau khi sắp xếp các xã An Bình, thị trấn Phước Vĩnh và các ấp Đồng Tâm, Gia Biện của xã Tam Lập. (XEM CHI TIẾT)

Khu đất gần 60ha ở Vũng Tàu trúng đấu giá 7.700 tỷ đồng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức thành công phiên bán đấu giá khu đất rộng gần 60ha ở Vũng Tàu. Giá khởi điểm của khu đất này gần 7.600 tỷ đồng và được mua trúng với giá gần 7.700 tỷ đồng.

Theo các quy hoạch, quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu đất rộng gần 60 ha nói trên là khu đô thị. Trong đó: 35 ha là đất thương mại, dịch vụ, 19 ha là đất ở và 5 ha là đất y tế, văn hóa, giáo dục. Quy mô dân số của khu đô thị này khoảng 13.000 người.

Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất, cho thuê đất. Đây là khu đất có giá khởi điểm cao nhất được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra đấu giá, tính đến thời điểm hiện nay.

Trên đường về quê, cả 4 người trong gia đình bị xe chở rác tông tử vong tại Long An

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ N2, đoạn qua huyện Tân Thạnh làm 4 người chết.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe ô tô tải (loại xe chở rác) do tài xế Trần Văn Hậu (45 tuổi; ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển, lưu thông hướng từ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) về Quốc lộ 62 (huyện Tân Thạnh). Khi đang lưu thông trên Quốc lộ N2, đoạn qua xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh thì va chạm với 2 xe máy lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến anh Phan Hoài Tánh (18 tuổi; ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và bà Nguyễn Thị Thùy Dung (46 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Võ Quốc Tuyền (23 tuổi; ngụ huyện Củ Chi) và em Phan Hoài Tính (16 tuổi; ngụ huyện Trà Ôn) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã không qua khỏi. 4 nạn nhân là người trong gia đình, đang trên đường về quê dịp cuối tuần.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Long An phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)