Thủ đoạn né tội loạn luân tại 'tịnh thất Bồng Lai'; Tin mới vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

TPO - Chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ ngày 6/5; Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam; Thủ đoạn né tội loạn luân của những người tại 'tịnh thất Bồng Lai',... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ ngày 6/5

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ được đưa từ nơi bảo quản ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TPHCM về Việt Nam Quốc tự ở đường 3/2, quận 10, để người dân đảnh lễ, chiêm bái từ 14h ngày 6/5.

Theo Ban tổ chức, đến chiều 2/5, có 1.088 phái đoàn với gần 50.000 người đã đăng ký chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự.

Trước đó, việc cung thỉnh và chiêm bái Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về Việt Nam Quốc Tự bị hoãn so với kế hoạch ngày 3/5 do "nhân duyên chưa hội đủ".

Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023 (tức chuyên án mang bí số VN10), cơ quan công an vẫn đang mở rộng điều tra.

Tính đến nay, chuyên án đã lần theo “dòng chảy” của ma túy, chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Công an chứng minh số tiền các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy lên tới hơn 29.000 tỷ đồng.

Từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án VN10 trước đây là Ngô Văn Minh và Phạm Nguyễn Kim Hồng (đã bị khởi tố, bắt giam vào tháng 11 và 12/2024 về tội mua bán trái phép chất ma túy), ban chuyên án VN10 đã rà dựng, phát hiện 2 băng nhóm tội phạm về ma túy…

Trinh sát phát hiện 2 băng nhóm này vận chuyển ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại tỉnh Bình Dương và TPHCM trong dịp lễ 30/4 vừa qua. Khi thời cơ chín muồi, trong các ngày 24 và 25/4, Công an TPHCM triệt xóa thành công 2 băng nhóm nói trên, bắt giữ 27 đối tượng; thu giữ và ngăn chặn kịp thời hơn 245kg ma túy các loại chuẩn bị được các đối tượng tuồn ra xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Thủ đoạn né tội loạn luân của những người tại 'tịnh thất Bồng Lai'

TAND huyện Đức Hòa dự kiến đưa vụ án Lê Tùng Vân phạm tội loạn luân ra xét xử trong tháng 5. Phiên tòa được xét xử kín (để bảo vệ người dưới 18 tuổi, giữ bí mật đời tư, thuần phong mỹ tục...) theo quy định tại Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 1973 đến năm 1988, Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc (65 tuổi) và bà Lê Thu Vân (67 tuổi, đã chết) sống chung tại quận 6, sau đó chuyển đến xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Quá trình chung sống, Lê Tùng Vân với bà Thu Vân có 6 người con, trong đó có một con gái 32 tuổi. Ông Vân cũng có 2 con với bà Cúc, trong đó có một con gái cùng 32 tuổi. Theo cơ quan điều tra, dù biết rõ hai cô gái trên là con ruột của mình, song Lê Tùng Vân vẫn thực hiện hành vi giao cấu khiến họ sinh 3 trẻ (2 bé 11 tuổi và 1 bé 10 tuổi).

Tháng 12/2020, ông Vân sợ bị phát hiện nên bàn với 3 con trai là Lê Thanh Hoàn Nguyên (35 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (30 tuổi) cùng bà Cúc soạn một hợp đồng mua bán tinh trùng giữa ông ta và bà Thu Vân. Sau khi thống nhất nội dung hợp đồng đã soạn, cả nhóm đọc lại cho bà Thu Vân viết lại. Thời gian trên 3 hợp đồng mua bán tinh trùng ghi vào tháng 1/2014 - nhằm trùng khớp với thời gian sinh của ba đứa trẻ để đối phó cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra sau đó xác định từ năm 2011 đến năm 2014, hai cô gái con ông Lê Tùng Vân đều không thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo tại các cơ sở y tế trong nước lẫn nước ngoài. Các kết quả giám định cũng cho thấy, Vân có quan hệ cha - mẹ - con với 2 người phụ nữ 32 tuổi và 3 con của họ. (XEM CHI TIẾT)

Lý do Long An sáp nhập với Tây Ninh, trụ sở hành chính đặt ở TP Tân An

Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Long An khóa X đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính Long An và tỉnh Tây Ninh, trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai tỉnh.

Sau sắp xếp, tỉnh Tây Ninh mới đặt trung tâm chính trị - hành chính tại TP Tân An (hiện là Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Long An).

Giai đoạn đầu hợp nhất, chính quyền mới sẽ bố trí số lượng hợp lý cán bộ, công chức làm việc tại TP Tây Ninh (hiện là Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Tây Ninh). Việc này giảm bớt khó khăn đi lại, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giai đoạn đầu hợp nhất, tránh gây trở ngại cho người dân trong các vấn đề làm thủ tục, giấy tờ.

300 cảnh sát đột kích quán bar ở Phan Thiết, 42 người dương tính ma túy

Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với cơ quan chức năng TP Phan Thiết tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng người liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar Paris Night Club.

Trước đó, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra quy mô lớn tại quán bar Paris Night Club, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang 35 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (XEM CHI TIẾT)

Nhân viên bảo vệ rừng bị bò tót húc tử vong

Trong lúc tuần tra tại khu vực rừng thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nhóm nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Đà Lăk, Vườn quốc gia Cát Tiên bị một đàn bò tót bất ngờ đuổi theo và tấn công.

Khi đàn bò rút lui, nhóm tuần tra quay lại hiện trường, phát hiện ông Đinh Văn Kiên, 43 tuổi, trú xã Tiên Hoàng, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã thiệt mạng do bị bò tót húc. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về Trạm Đà Lăk. Vườn quốc gia Cát Tiên đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

5 cựu cán bộ ở Đồng Nai tiếp tay xây 680 biệt thự trái phép

TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên án đối với các bị cáo trong vụ xây dựng trái phép 680 căn nhà, biệt thự tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom).

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như sau: Phan Duy Nghĩa (61 tuổi, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) 16 tháng tù; Nguyễn Hải Triều (47 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đô thị) 15 tháng tù; Lương Quang Huy (46 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đô thị) 14 tháng tù; Nguyễn Văn Nhật Huy (48 tuổi, cựu Tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng) 12 tháng tù; Nguyễn Lan Hạnh (40 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường) 14 tháng tù cho hưởng án treo.

HĐXX nhận định, các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp quyền lợi khách hàng, cần phải xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo... nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. (XEM CHI TIẾT)

Nhân vật trong clip 'diễn xiếc' ở Vũng Tàu gây xôn xao mạng xã hội là nam sinh lớp 10

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đang phối hợp với Công an phường Hắc Dịch (TP Phú Mỹ) xác minh nội dung clip thanh niên mặc đồng phục học sinh, buông 2 tay và dùng chân để điều khiển xe gắn máy khi đang lưu thông trên đường.

Qua xác minh, công an xác định nam sinh trong clip là P.G.P. (học sinh lớp 10 trên địa bàn TP Phú Mỹ). Lực lượng chức năng đã mời P. cùng phụ huynh lên làm việc.

Tại cơ quan công an, P. khai nhận, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 29/4, P. điều khiển xe gắn máy về nhà, khi đi đến khu vực phường Hắc Dịch (TP Phú Mỹ) thấy đường vắng phương tiện qua lại, ít nhà dân nên P. đã buông hai tay và dùng chân để điều khiển xe. (XEM CHI TIẾT)