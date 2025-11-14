Công tác đảm bảo an ninh Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI được đặt ở mức ưu tiên cao nhất

TPO - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ đại hội phải được đặt ở mức ưu tiên cao nhất, với yêu cầu tuyệt đối: “Không để xảy ra bị động, bất ngờ; không để sai sót dù là nhỏ nhất, tại nơi tổ chức Đại hội, trên phạm vi cả nước và trong toàn bộ không gian mạng”.

Sự kiện quy mô gần 2.500 đại biểu

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại phiên họp.

Ngày 14/11, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã chủ trì họp phiên thứ hai. Đây là cuộc họp quan trọng nhằm rà soát toàn diện tiến độ, phương án bảo vệ sự kiện chính trị, xã hội có quy mô lớn nhất trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Báo cáo của Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham dự của gần 2.500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đại diện các tỉnh thành, Anh hùng LLVT, Mẹ Việt Nam anh hùng cùng lực lượng điển hình tiên tiến trên toàn quốc.

Để chuẩn bị cho đại hội có quy mô lớn, gồm 7 nhóm hoạt động trọng tâm, Ban Tổ chức đã thành lập 4 Tiểu ban: Nội dung, Tuyên truyền, Hậu cần và An ninh. Đến thời điểm này, 35/43 bộ, ngành và 34/34 địa phương đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở; các đơn vị còn lại đang khẩn trương triển khai theo kế hoạch chung.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng loạt các biện pháp bảo đảm an ninh, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm như an ninh tôn giáo, dân tộc, không gian mạng; rà soát nhân sự đại biểu tham dự đại hội; kiểm soát các điểm nóng tiềm ẩn; đồng thời ngăn ngừa từ sớm mọi nguy cơ gây mất ổn định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chiến dịch làm sạch không gian mạng, đấu tranh mạnh với thông tin xấu độc, tin giả và hoạt động chống phá. Các phương án đảm bảo an ninh mạng phục vụ đại hội được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, tạo lá chắn bảo vệ từ xa. Đến nay, tình hình an ninh trật tự trong cả nước ổn định, bảo đảm điều kiện thuận lợi để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra thành công.

Phương án bảo vệ ở cấp độ cao nhất

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích tiến độ từng phần việc, chỉ rõ các khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự. Những nội dung cần phối hợp liên ngành, những khu vực nhạy cảm và các tình huống có thể phát sinh đã được xem xét kỹ lưỡng để bổ sung vào các kế hoạch bảo vệ.

Kết luận cuộc họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành và lực lượng công an trong thời gian qua. Thượng tướng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ đại hội phải được đặt ở mức ưu tiên cao nhất, với yêu cầu tuyệt đối: “Không để xảy ra bị động, bất ngờ; không để sai sót dù là nhỏ nhất, tại nơi tổ chức Đại hội, trên phạm vi cả nước và trong toàn bộ không gian mạng”.

Thứ trưởng yêu cầu, các thành viên Tiểu ban An ninh bám chắc kế hoạch, rà soát chi tiết từng đầu việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, sản phẩm. Công an Hà Nội hoàn thiện phương án bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy “rõ người, rõ việc”. Công an các tỉnh thành lân cận nâng mức cảnh giác, kiểm tra an ninh cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý tình huống phát sinh. Các đơn vị kỹ thuật, hậu cần đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, thông tin liên lạc, phương tiện nghiệp vụ để vận hành thông suốt phương án bảo vệ...