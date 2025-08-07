Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới

TPO - Thái Lan và Campuchia đạt được bước đột phá ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột ở biên giới chung. Trong cuộc gặp tại Malaysia, hai bên nhất trí với một khuôn khổ về ngừng bắn và giảm leo thang toàn diện, Khmer Times đưa tin.

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận chính thức để kết thúc xung đột biên giới và giảm căng thẳng. (Ảnh: Khmer Times)

Cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung đặc biệt (GBC) diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Đại tướng Tea Seiha và Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Đại tướng Nattaphon Nakphanit.

Kết thúc cuộc họp, hai bên ký kết thỏa thuận gồm 13 điểm, nhằm chấm dứt thù địch và tránh khiêu khích dọc tuyến biên giới chung.

Trọng tâm của thỏa thuận là cam kết ngừng bắn hoàn toàn, bao gồm chấm dứt mọi hình thức tấn công quân sự hoặc các hình thức khác nhằm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và mục tiêu quân sự.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ rạng sáng 28/7 mới chỉ yêu cầu hai bên tạm dừng triển khai quân đội và kiềm chế mọi hoạt động di chuyển hoặc tiếp viện có thể làm gia tăng căng thẳng.

Thỏa thuận mới nhất nêu rõ: "Hai bên không được phép tiến quân, tuần tra hoặc xâm nhập đường không qua các tuyến hiện tại; tránh mọi hình thức khiêu khích có thể làm leo thang tình hình”.

Hai bên cam kết không xây dựng hoặc nâng cấp bất kỳ công sự quân sự nào vượt quá vị trí hiện tại của họ và tái khẳng định cam kết tuân thủ luật nhân đạo quốc tế; đối xử nhân đạo với binh lính bị bắt và dân thường.

Lính bị bắt sẽ được đối xử tôn trọng, được chăm sóc y tế và hồi hương theo luật pháp quốc tế sau khi chấm dứt chiến sự. Hai bên cũng cam kết hợp tác tìm kiếm và hồi hương hài cốt những người đã khuất mà không vi phạm biên giới.

Để ngăn ngừa hiểu lầm hoặc bùng phát căng thẳng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trực tiếp giữa chỉ huy quân sự các cấp. Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) tương ứng sẽ họp lại sau 2 tuần để tiếp tục thảo luận và duy trì phối hợp ở cấp địa phương.

Hai bên cam kết không phát tán thông tin sai lệch hoặc kích động trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin trung thực để thúc đẩy hòa bình và giảm bớt lo lắng của công chúng.

Để đảm bảo lệnh ngừng bắn được duy trì, Campuchia và Thái Lan tái khẳng định ủng hộ thành lập một nhóm quan sát viên ASEAN do Malaysia dẫn dắt, để giám sát và xác minh tình hình thực địa.

Trong khi nhóm ASEAN đang được thành lập, hai bên sẽ thành lập các nhóm quan sát viên lâm thời, bao gồm tùy viên quốc phòng từ các quốc gia thành viên ASEAN đã được công nhận tại quốc gia của họ.

Nhóm này do tùy viên quốc phòng Malaysia dẫn đầu, sẽ hoạt động độc lập và không vượt biên giới, báo cáo trực tiếp cho GBC thông qua các kênh quân sự quốc gia. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp GBC tiếp theo trong vòng 1 tháng kể từ ngày 7/8.

Tùy theo tình hình, hai bên sẽ tổ chức một phiên họp khẩn cấp ngay lập tức để xem xét lệnh ngừng bắn và tình hình an ninh khu vực.

Biên bản chung đã được Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, và Đại tướng Nattaphon Nakphanit - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, ký kết chính thức.

Trong bài đăng mới nhất trên Facebook, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ vui mừng về việc hai nước đạt được thỏa thuận này.