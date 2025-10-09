Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ: Vệ binh Quốc gia chuẩn bị tiến vào Chicago, Tổng thống Trump kêu gọi bắt giam các quan chức thuộc đảng Dân chủ

Minh Hạnh

TPO - Khoảng 500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được triển khai gần Chicago theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp sự phản đối của Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và Thống đốc Illinois JB Pritzker - những người đã gọi việc quân sự hóa thành phố của họ là hành động khiêu khích không cần thiết.

2e90b6645492a3a76fb5b5e794c687f0.jpg
Hàng trăm lính vệ binh quốc gia tập trung ở khu vực Chicago. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Vệ binh Quốc gia hôm 8/10 cho biết, khoảng 200 binh sĩ từ Texas và 300 binh sĩ từ Illinois đã tập trung tại khu vực Chicago và sẵn sàng bảo vệ nhân viên liên bang, bao gồm các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan, cũng như tài sản liên bang trong thành phố.

Mặc dù các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã cảnh báo về những gì họ gọi là làn sóng biểu tình bạo lực và vô pháp luật ở các thành phố như Chicago và Portland, Oregon, nhưng trên thực tế, các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông Trump phần lớn diễn ra trong hòa bình với quy mô hạn chế, khác xa với tình trạng "hỗn loạn" mà ông mô tả.

Vài trăm người đã tuần hành tại trung tâm thành phố Chicago vào tối 8/10, phản đối việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia và thể hiện sự phẫn nộ ngày càng tăng đối với chiến dịch thực thi luật nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump tại khu vực Chicago.

Ông Trump cũng kêu gọi bắt giam Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và Thống đốc Illinois JB Pritzker, cáo buộc hai quan chức này không bảo vệ được các nhân viên di trú và hải quan đang hoạt động tại Chicago.

jatkxep74vll3fs54kz7njpi64.jpg
Thị trưởng Chicago Brandon Johnson. (Ảnh: Reuters)
ic4x64owcbpljaqe6hqebq4eea.jpg
Thống đốc Illinois JB Pritzker. (Ảnh: Reuters)

Cả ông Johnson và ông Pritzker đều phản đối mạnh mẽ chính sách đàn áp nhập cư và việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia của ông Trump tại các thành phố có khuynh hướng Dân chủ.

"Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump tìm cách bắt giữ một người đàn ông da màu một cách bất công. Tôi sẽ không đi đâu cả", ông Johnson viết trên mạng xã hội.

Thống đốc Pritzker, một ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Dân chủ năm 2028, cũng tuyên bố sẽ không lùi bước.

Các tòa án liên bang đã đặt ra một số hạn chế đối với việc triển khai Vệ binh Quốc gia một cách mạnh mẽ và chưa từng có tiền lệ của ông Trump. Nhưng ông Trump cũng đe dọa sẽ viện dẫn luật chống nổi loạn để lách bất kỳ phán quyết nào ngăn cản ông.

Giữa những thách thức từ tòa án, ông Trump cảnh báo sẽ triển khai quân đội đến nhiều thành phố hơn của Mỹ, mà tuần trước ông cho biết có thể đóng vai trò là "sân tập" cho lực lượng vũ trang.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm 8/10 cho thấy hầu hết người Mỹ phản đối việc triển khai quân đội mà không có mối đe dọa từ bên ngoài.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Chicago #Vệ binh Quốc gia #nhập cư bất hợp pháp #di trú #hải quan

