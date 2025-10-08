Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nêu gương tiết kiệm ngân sách, các bộ trưởng Pháp không nhận trợ cấp thôi việc

Minh Hạnh

TPO - Quyền Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 8/10 cho biết, các bộ trưởng trong chính phủ của ông sẽ không nhận trợ cấp thôi việc để nêu gương về chính sách "thắt lưng buộc bụng".

3loeezjqzbo55pr5gb4whjcgbm.jpg
Thủ tướng Pháp sắp mãn nhiệm Sebastien Lecornu. (Ảnh: Reuters)

Ông Lecornu, thủ tướng thứ năm của Pháp trong vòng hai năm qua, đã từ chức cùng với nội các của mình hôm 6/10, chỉ vài giờ sau khi danh sách các bộ trưởng được công bố hôm 5/10, khiến đây trở thành chính quyền có thời gian tồn tại ngắn nhất trong lịch sử Pháp hiện đại.

Theo thông lệ, các bộ trưởng Pháp sẽ được hưởng ba tháng trợ cấp thôi việc, lên tới gần 10.000 euro/tháng cho vị trí bộ trưởng và gần 14.000 euro/tháng cho vị trí thủ tướng.

Tuy nhiên, theo ông Lecornu, nội các đương nhiệm sẽ không nhận khoản trợ cấp này khi nghỉ việc để làm gương cho chính sách thắt lưng buộc bụng.

"Chúng ta không thể đặt mục tiêu tiết kiệm nếu không cố gắng làm gương và hành động nghiêm túc, phù hợp với các quyết định khác mà tôi đã đưa ra", ông Lecornu nói với các phóng viên.

Bất ổn chính trị tại Pháp ngày càng trở nên trầm trọng khi các thủ tướng của Tổng thống Emmanuel Macron phải chật vật kiểm soát tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng nhất khu vực đồng euro, đồng thời vấp phải sự phản đối mạnh mẽ đối với việc cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Trước sự phẫn nộ của công chúng về việc thay thủ tướng liên tục, tháng trước, ông Lecornu đã đặt ra giới hạn 10 năm về thời gian các cựu thủ tướng được sử dụng xe có tài xế riêng.

Tính riêng trong năm ngoái, các cựu thủ tướng Pháp đã khiến nhà nước tốn kém 1,58 triệu euro tiền phúc lợi, bao gồm cả việc có một thư ký riêng trong suốt 10 năm sau khi rời nhiệm sở.

Minh Hạnh
Reuters
#Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu #từ chức #Tổng thống Pháp Emmanuel Macron #thắt lưng buộc bụng #trợ cấp thôi việc #cắt giảm chi tiêu

