Tin bài thuốc truyền miệng, cụ bà ăn sống 8 con cóc để trị đau lưng

TPO - Một cụ bà 82 tuổi ở miền đông Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi ăn sống 8 con cóc, vì tin rằng đây là bài thuốc dân gian có thể chữa đau lưng.

Theo tờ Hàng Châu Nhật báo, cụ bà họ Trương nói trên đã được đưa đến một bệnh viện ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) vào đầu tháng 9 do đau bụng dữ dội.

“Mẹ tôi đã ăn 8 con cóc sống. Giờ đây, cơn đau dữ dội khiến bà không thể đi lại được”, con trai bà Trương nói với bác sĩ.

Trước đó, bà Trương - bị thoát vị đĩa đệm từ lâu - nghe nói rằng ăn cóc sống có thể giúp giảm đau lưng dưới.

Tin vào bài thuốc này, bà đã nhờ gia đình bắt cóc cho mình, nhưng không tiết lộ ý định.

Sau khi gia đình chuyển số cóc cho bà Trương, bà đã ăn sống chúng mà không chế biến. Ngày đầu tiên, bà Trương ăn 3 con. Ngày thứ hai, bà ăn 5 con còn lại.

Ban đầu, bà cảm thấy khó chịu ở bụng, và cơn đau tăng dần trong những ngày tiếp theo. Khi đó, bà mới tiết lộ việc ăn cóc sống với gia đình.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành khám sức khỏe cho bà Trương. Họ loại trừ khả năng có khối u nhưng phát hiện thấy sự gia tăng đáng kể các tế bào ưa oxy, một dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau như nhiễm ký sinh trùng.

“Việc ăn cóc sống đã làm tổn thương hệ tiêu hóa của bệnh nhân, dẫn đến sự xuất hiện của một số ký sinh trùng trong cơ thể bà, bao gồm cả ấu trùng sán nhái", một bác sĩ của bệnh viện Hàng Châu cho biết.

Sau hai tuần điều trị, bà Trương đã được xuất viện.

Những trường hợp như bà Trương không phải là hiếm, theo Wu Zhongwen, một bác sĩ cao cấp của bệnh viện Hàng Châu.

"Chúng tôi đã tiếp nhận một số bệnh nhân tương tự trong những năm gần đây", bác sĩ Wu nói. "Ngoài ăn cóc sống, một số người còn ăn mật rắn hoặc mật cá sống, hoặc đắp da ếch lên da của mình”

Hầu hết những bệnh nhân này đều là người cao tuổi, ít trao đổi với gia đình về các vấn đề sức khỏe của họ. Họ chỉ đến bệnh viện điều trị khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, bác sĩ Wu cho biết.

“Người ta đồn rằng đắp da ếch lên người có thể chữa các bệnh về da. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh cho phương pháp này. Ngược lại, nó có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể, gây suy giảm thị lực, nhiễm trùng nội sọ và thậm chí đe dọa tính mạng", ông giải thích.

Những bài thuốc kỳ quặc, phi khoa học đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Một bé gái sáu tháng tuổi, cũng ở tỉnh Chiết Giang, đã được chẩn đoán bị ngộ độc chì vì mẹ bé thường xuyên sử dụng phương pháp học được trên mạng là ngâm tay vào dung dịch chì axetat để điều trị bệnh chàm. Theo các bác sĩ, nguyên tố chì còn sót lại sau đó đã thấm vào da bé.