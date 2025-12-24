Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Ukraine chuẩn bị dự thảo khuôn khổ chấm dứt xung đột với Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số dự thảo văn kiện, bao gồm các văn kiện về đảm bảo an ninh, đã được chuẩn bị sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine về chấm dứt xung đột với Nga.

5a3d153cacd280ae48386beb41e96cb5.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Mỹ đã thảo luận với phái đoàn Nga, Ukraine và châu Âu trong các cuộc gặp riêng biệt tại Florida hồi cuối tuần trước, khi Washington đang tích cực thăm dò khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình sau gần bốn năm xung đột Nga - Ukraine.

Kiev, dưới áp lực của Mỹ phải nhanh chóng đạt được hòa bình, đã tìm cách cân bằng giữa đề xuất ban đầu được nhiều người cho là có lợi cho Mátxcơva với những yêu cầu của Ukraine.

Viết trên mạng xã hội X ngày 23/12 sau khi nghe báo cáo từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov, ông Zelensky cho biết: “Họ đã làm việc hiệu quả với các phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị. Những văn kiện này bao gồm tài liệu về đảm bảo an ninh cho Ukraine, về phục hồi và về một khuôn khổ cơ bản để chấm dứt xung đột”.

Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn các đối tác châu Âu về sự hỗ trợ, đồng thời thúc giục các đồng minh tiếp tục tăng cường gây áp lực lên Nga.

Trái ngược với nhận xét tích cực của ông Zelensky về cuộc gặp Ukraine - Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga tại Florida về các cách giải quyết xung đột ở Ukraine “không nên được coi là một bước đột phá”.

Ông Dmitry Peskov xác nhận các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ tiếp tục ở cấp chuyên gia, và ưu tiên của Nga ở thời điểm hiện tại là thu thập từ Mỹ các thông tin chi tiết về cuộc thảo luận của Washington với các nước châu Âu và Ukraine liên quan đến một giải pháp khả thi.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả các cuộc thảo luận là "hiệu quả và mang tính xây dựng”, nhưng ông thừa nhận các vấn đề chính bao gồm lãnh thổ và đảm bảo an ninh vẫn còn gây tranh cãi.

Tương tự, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, nhưng ông không chắc chắn các bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
