Rộ tin Ấn Độ tạm dừng kế hoạch mua vũ khí của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Hãng tin Reuters dẫn lời ba quan chức thạo tin cho biết, New Delhi đã tạm dừng kế hoạch mua vũ khí và máy bay mới của Mỹ sau khi Ấn Độ bị Washington áp thuế đối ứng lên tới 50%.

hjwu3griybj3jo5bhpuixnp6xi.jpg
(Ảnh: Reuters)

Nguồn tin tiết lộ, những vũ khí này bao gồm máy bay P-8I, xe bọc thép Stryker và tên lửa Javelin. Thỏa thuận mua máy bay P-8I ước tính trị giá 3,6 tỷ đô la và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Theo Reuters, Ấn Độ đã lên kế hoạch cử Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đến Washington trong những tuần tới để công bố một số giao dịch mua bán, nhưng chuyến thăm đã bị hủy bỏ.

Hôm 6/8, ông Trump đã áp đặt thêm 25% thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vì New Delhi mua dầu của Nga. Quyết định này đã nâng tổng mức thuế đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ lên 50% - một trong những mức thuế cao nhất so với bất kỳ đối tác thương mại nào của Mỹ. Tuy nhiên, ông có thể nhanh chóng đảo ngược chính sách thuế quan, và Ấn Độ cho biết vẫn đang tích cực tham gia các cuộc thảo luận với Washington.

Một trong những nguồn tin tiết lộ, việc mua sắm thiết bị quốc phòng vẫn có thể được tiến hành sau khi Ấn Độ làm rõ về thuế quan và định hướng quan hệ song phương, chứ "không phải ngay lập tức như dự kiến".

Một quan chức khác cho biết, chưa có chỉ thị bằng văn bản nào yêu cầu tạm dừng các giao dịch mua sắm, nghĩa là New Delhi cũng có thể nhanh chóng đảo ngược quyết định.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Lầu Năm Góc không trả lời yêu cầu bình luận.

Ấn Độ, quốc gia đã xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Mỹ trong những năm gần đây, cho biết đang bị nhắm mục tiêu một cách bất công, trong khi Washington cùng các đồng minh châu Âu vẫn tiếp tục giao dịch với Nga nếu điều đó có lợi cho họ.

Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, và Nga theo truyền thống là nhà cung cấp hàng đầu của nước này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Ấn Độ đã chuyển sang nhập khẩu từ các cường quốc phương Tây như Pháp, Israel và Mỹ.

Minh Hạnh
Reuters
