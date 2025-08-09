Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ấn định thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh, Nga - Mỹ tìm kiếm đột phá cho hòa bình ở Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

1224427.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

"Cuộc gặp rất được mong đợi giữa tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15/8/2025, tại tiểu bang Alaska", ông Trump tuyên bố trên Truth Social.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov sau đó xác nhận, Mátxcơva và Washington sẽ hợp tác để biến hội nghị thượng đỉnh Alaska thành hiện thực.

Theo Điện Kremlin, cuộc gặp tuần tới sẽ xoay quanh việc đạt được một nền hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột Ukraine.

Mátxcơva hy vọng, cuộc gặp tiếp theo sau đó của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra tại Nga, trợ lý tổng thống cho biết, nói thêm rằng Tổng thống Trump đã chính thức nhận được lời mời.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã đến thăm Mátxcơva trong tuần này để gặp Tổng thống Nga Putin. Nhà Trắng mô tả cuộc gặp là "rất hiệu quả". Theo Điện Kremlin, Mátxcơva đã nhận được một đề nghị "có thể chấp nhận được" từ Mỹ trong chuyến thăm của ông Witkoff.

Tổng thống Mỹ Trump ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với tiến độ đàm phán hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine, và đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga.

Nga từ lâu đã tuyên bố nước này quan tâm đến một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng vẫn kiên quyết yêu cầu một giải pháp lâu dài và ổn định.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục thúc đẩy Nga và Ukraine đối thoại, hai nước đã tổ chức ba vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 7. Mặc dù không đạt được đột phá, nhưng các bên đã đồng ý trao đổi tù nhân chiến tranh và thi thể của những người lính thiệt mạng.

Nga nhấn mạnh rằng, một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine về việc không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. Kiev bác bỏ các điều khoản này.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Nga Vladimir Putin #thượng đỉnh Nga - Mỹ #Ukraine #giải pháp hòa bình #đàm phán

