Quân đội Hàn Quốc đối mặt với khủng hoảng về lực lượng?

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Hàn Quốc đã giảm quân số khoảng 20% trong sáu năm qua, xuống còn 450.000 binh sĩ, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh về số lượng nam giới trong độ tuổi nhập ngũ tại quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

2dnqy6rrmnpmdprdijgmhzqyvy.jpg
(Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong báo cáo ngày 10/8, rằng sự sụt giảm mạnh về số lượng nam giới đủ điều kiện nhập ngũ đang gây ra tình trạng thiếu hụt quân nhân và có thể dẫn đến khó khăn trong hoạt động.

Theo thống kê, số binh sĩ của quân đội Hàn Quốc đã suy giảm đều đặn kể từ đầu những năm 2000. Khi đó, quân số nước này là khoảng 690.000 người.

Tốc độ suy giảm đã tăng lên vào cuối những năm 2010. Vào năm 2019, Hàn Quốc có khoảng 563.000 binh sĩ và sĩ quan tại ngũ.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, số nam giới 20 tuổi - độ tuổi mà hầu hết nam giới vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe đều phải nhập ngũ - đã giảm 30% xuống còn 230.000 người.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hiện vẫn thiếu khoảng 50.000 quân so với số lượng đủ để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc hiện nay kéo dài trung bình 18 tháng. Trước đó, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc từng lên tới 36 tháng vào năm 1953, khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định đình chiến.

Quân đội Hàn Quốc đã viện dẫn việc cải thiện năng lực là lý do chính để rút ngắn thời gian nghĩa vụ, nhờ vào liên minh quân sự với Mỹ và sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia già hóa nhanh nhất thế giới và có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, ở mức 0,75 con/phụ nữ vào năm 2024.

Dân số của nước này, đạt đỉnh 51,8 triệu người vào năm 2020, dự kiến sẽ giảm xuống còn 36,2 triệu người vào năm 2072, theo dự báo của chính phủ.

Tương quan với Triều Tiên

Theo ước tính mới nhất của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào năm 2022, Triều Tiên được cho là có khoảng 1,2 triệu quân nhân thường trực.

Ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc, với hơn 61.000 tỷ won vào năm 2025, lớn hơn quy mô ước tính của nền kinh tế Triều Tiên.

Minh Hạnh
Reuters
#Hàn Quốc #quân đội #tỷ lệ sinh #dân số già #nhập ngũ #nghĩa vụ quân sự

