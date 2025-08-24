Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Pháp triệu tập Đại sứ Ý sau khi Tổng thống Macron bị chế giễu

Bình Giang

TPO - Pháp triệu tập Đại sứ Ý sau khi Phó Thủ tướng Ý chế giễu Tổng thống Pháp Emanuel Macron vì đề xuất triển khai binh lính châu Âu đến Ukraine sau khi cuộc xung đột kết thúc, Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết.

img-9709.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Đầu tuần này, khi được hỏi ý kiến về việc Tổng thống Macron kêu gọi triển khai binh lính châu Âu đến Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc, Phó Thủ tướng Matteo Salvini sử dụng một cụm phương ngữ Milan có thể dịch nôm na là "lạc lối".

"Cứ đến đó nếu muốn. Hãy đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, mang súng trường và bạn sẽ đến Ukraine", ông nói với các phóng viên, ý nói đến Tổng thống Macron.

Ông Salvini, một chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy của đảng Liên minh cánh hữu và cũng là bộ trưởng giao thông trong chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Giorgia Meloni, đã nhiều lần chỉ trích ông Macron, đặc biệt về vấn đề Ukraine.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, Đại sứ Ý được triệu tập ngày 22/8, đánh dấu mâu thuẫn mới nhất trong hàng loạt bất đồng giữa Paris và Rome từ trước và sau khi bà Meloni lên nắm quyền năm 2022.

"Đại sứ được nhắc nhở rằng những phát biểu này đi ngược lại bầu không khí tin cậy và mối quan hệ lịch sử giữa hai nước, cũng như những diễn biến song phương gần đây, vốn cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ giữa hai quốc gia, đặc biệt là sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine", nguồn tin cho biết.

Là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột Nga, Tổng thống Macron đã và đang hợp tác với các nhà lãnh đạo thế giới khác, nhất là Thủ tướng Anh Keir Starmer, để huy động sự ủng hộ cho Ukraine nếu Kiev và Mátxcơva đạt được thoả thuận ngừng bắn.

Bình Giang
Reuters
#Tổng thống Pháp #Emmanuel Macron #Ukraine #Mâu thuẫn Pháp - Ý

Xem thêm

Cùng chuyên mục