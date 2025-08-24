Pháp triệu tập Đại sứ Ý sau khi Tổng thống Macron bị chế giễu

TPO - Pháp triệu tập Đại sứ Ý sau khi Phó Thủ tướng Ý chế giễu Tổng thống Pháp Emanuel Macron vì đề xuất triển khai binh lính châu Âu đến Ukraine sau khi cuộc xung đột kết thúc, Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Đầu tuần này, khi được hỏi ý kiến về việc Tổng thống Macron kêu gọi triển khai binh lính châu Âu đến Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc, Phó Thủ tướng Matteo Salvini sử dụng một cụm phương ngữ Milan có thể dịch nôm na là "lạc lối".

"Cứ đến đó nếu muốn. Hãy đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, mang súng trường và bạn sẽ đến Ukraine", ông nói với các phóng viên, ý nói đến Tổng thống Macron.

Ông Salvini, một chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy của đảng Liên minh cánh hữu và cũng là bộ trưởng giao thông trong chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Giorgia Meloni, đã nhiều lần chỉ trích ông Macron, đặc biệt về vấn đề Ukraine.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, Đại sứ Ý được triệu tập ngày 22/8, đánh dấu mâu thuẫn mới nhất trong hàng loạt bất đồng giữa Paris và Rome từ trước và sau khi bà Meloni lên nắm quyền năm 2022.

"Đại sứ được nhắc nhở rằng những phát biểu này đi ngược lại bầu không khí tin cậy và mối quan hệ lịch sử giữa hai nước, cũng như những diễn biến song phương gần đây, vốn cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ giữa hai quốc gia, đặc biệt là sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine", nguồn tin cho biết.

Là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột Nga, Tổng thống Macron đã và đang hợp tác với các nhà lãnh đạo thế giới khác, nhất là Thủ tướng Anh Keir Starmer, để huy động sự ủng hộ cho Ukraine nếu Kiev và Mátxcơva đạt được thoả thuận ngừng bắn.