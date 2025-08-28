Quân đội Israel bất ngờ đổ bộ căn cứ phòng không gần thủ đô của Syria

TPO - Lực lượng tấn công của Israel đã bất ngờ đổ bộ gần khu phố al-Kiswah(phía Tây thủ đô Damascus của Syria) sau khi tiến hành một loạt các cuộc không kích, đài truyền hình địa phương đưa tin.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo Reuters, địa điểm quân đội Israel đổ bộ là một căn cứ phòng không cũ được sử dụng dưới thời cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Sau quá trình đổ bộ chớp nhoáng, lực lượng Israel đã nhanh chóng rút lui.

Quân đội Syria trước đó đã phát hiện các thiết bị nghe lén và camera giám sát bí mật ở khu vực này.

Sau đó, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công trụ sở quân đội Syria ở al-Kiswah, bắn ít nhất sáu quả đạn vào các mục tiêu mặt đất. Một cuộc tấn công khác cũng được thực hiện nhằm vào một cơ sở quân sự trên núi Jebel al-Mani gần Damascus.

Một trong những nguồn tin Syria cho biết thêm, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa đang tham dự lễ khai mạc tại một hội chợ thương mại cách khu vực bị nhắm mục tiêu gần 15 km.

Trước đó, vào lúc rạng sáng 27/8, một máy bay không người lái của Israel đã tấn công mục tiêu quân sự ở vùng ngoại ô phía tây Damascus, khiến sáu người thiệt mạng và bốn quân nhân bị thương.

Khi được hỏi về các thông tin này, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết: "Chúng tôi không bình luận về báo cáo từ nước ngoài”.

Israel đã tăng cường các cuộc xâm nhập vào miền Nam Syria, và cuộc không kích mới nhất diễn ra cùng lúc với các cuộc đàm phán an ninh giữa Damascus và đối thủ lâu năm nhằm giảm căng thẳng.