Houthi đột kích nhiều văn phòng của Liên Hợp Quốc sau đòn tấn công chao đảo của Israel

Bình Giang

TPO - Lực lượng Houthi đột kích văn phòng của các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) tại thủ đô Sanaa (Yemen), bắt giữ 11 nhân viên. Cuộc đột kích diễn ra sau khi Israel triển khai cuộc tấn công ám sát người được gọi là "thủ tướng" và nhiều nhân vật cấp cao của lực lượng này.

ap25242575243359.jpg
Một người đang xem tin tức về vụ ám sát ông Ahmed al-Rahawi - "thủ tướng" của Houthi, ngày 30/8. (Ảnh: AP)

Bà Abeer Etefa, người phát ngôn của Chương trình Lương thực thế giới, nói với AP rằng Houthi đã đột kích văn phòng của cơ quan này tại thủ đô Sanaa trong sáng 31/8.

Một quan chức LHQ và một quan chức Houthi cho biết, văn phòng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF cũng bị đột kích.

Người phát ngôn của UNICEF Ammar Ammar cho biết một số nhân viên của cơ quan này đã bị bắt giữ, và UNICEF đang tìm kiếm thêm thông tin từ Houthi.

Trong phát biểu đưa ra vào cuối ngày 31/8, Tổng Thư ký LHQ António Guterres cho biết ít nhất 11 nhân viên làm việc cho các cơ quan thuộc tổ chức này đã bị bắt. Ông lên án hành động đột kích, kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các nhân viên.

Các cuộc đột kích diễn ra sau khi ít nhất 5 "bộ trưởng" của Houthi được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 31/8. Đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng thân Iran.

Trong số những người thiệt mạng có "thủ tướng" Ahmed al-Rahawi, "ngoại trưởng" Gamal Amer, "phó thủ tướng kiêm bộ trưởng phát triển địa phương" Mohammed al-Medani, "bộ trưởng điện lực" Ali Seif Hassan, "bộ trưởng du lịch" Ali al-Yafei và "bộ trưởng thông tin" Hashim Sharafuldin. "Thứ trưởng nội vụ" Abdel-Majed al-Murtada cũng thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra khi "thủ tướng" và nhiều nhân vật cấp cao của Houthi dự cuộc họp thường kỳ để “đánh giá các hoạt động và hiệu suất trong năm qua", tuyên bố của Houthi cho biết. Lực lượng này sẽ tổ chức lễ tang chung cho tất cả những người thiệt mạng trong ngày 1/9, trên quảng trường Sabeen ở trung tâm thủ đô Sanaa.

"Bộ trưởng quốc phòng" Mohamed Nasser al-Attefi sống sót sau vụ tấn công, còn "bộ trưởng nội vụ" Abdel-Karim al-Houthi - một trong những nhân vật quyền lực nhất của lực lượng, không tham dự cuộc họp.

Đặc phái viên LHQ Yemen Hans Grundberg bày tỏ "quan ngại lớn" về các cuộc không kích gần đây của Israel vào các khu vực do Houthi kiểm soát.

"Yemen không thể trở thành chiến trường cho một cuộc xung đột địa - chính trị rộng lớn hơn", ông Grundberg tuyên bố, đồng thời kêu gọi giảm leo thang.

Để đáp trả, Houthi có thể sẽ leo thang tấn công Israel và các tàu trên Biển Đỏ. Trong tuyên bố đưa ra vào tháng 7 vừa qua, lực lượng này đe doạ sẽ nhắm vào các tàu buôn của bất kỳ quốc gia nào cập cảng Israel.

Houthi đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Israel và tàu trên Biển Đỏ để thể hiện ủng hộ lực lượng Hamas trong cuộc chiến với Israel ở Dải Gaza.

Bình Giang
AP
#Houthi #Yemen #Israel #Biển Đỏ #Liên hợp quốc

