Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Zelensky tiết lộ 'lá chắn thép' của Israel đã đến Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo hệ thống phòng không Patriot của Israel đã hoạt động ở Ukraine trong một tháng qua. Ông cũng tiết lộ Kiev sẽ nhận thêm hai hệ thống khác trong năm nay.

Phát biểu trước báo giới hôm 27/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Hệ thống Patriot của Israel đang hoạt động tại Ukraine. Nó đã hoạt động được một tháng. Chúng tôi sẽ nhận thêm hai hệ thống khác vào mùa thu".

Theo truyền thông Ukraine, hai hệ thống Patriot bổ sung này không phải đến từ Israel. Chúng là một phần trong lô hàng được chuyển giao từ các đối tác phương Tây, nhiều khả năng là từ Đức.

image-1.jpg

Báo cáo của Financial Times hồi tháng 6/2024 chỉ ra rằng, Israel đang cân nhắc chuyển giao tám hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động cho Ukraine. Tuy nhiên, vào tháng 5/2025, tờ New York Times, trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, cho biết đó là một hệ thống Patriot duy nhất đã được nâng cấp trước khi được chuyển đi.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Một trong những điểm chính của hệ thống Patriot là khả năng tích hợp với các hệ thống phòng không khác, tạo ra mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay Mach 5.

Quỳnh Như
Pravda
#Hệ thống Patriot #Ukraine #Phòng không #Israel #Hệ thống phòng không #PAC-3 MSE #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục