Tổng thống Mỹ Trump nói NATO nên khai trừ Tây Ban Nha

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tháng 6 năm nay, các thành viên của NATO nhất trí sẽ tăng mức ngân sách quốc phòng lên 5% GDP như đòi hỏi của ông Trump, để châu Âu trang trải nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ.

Khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố sẽ không cam kết với mục tiêu 5%, cho rằng điều này "không phù hợp với chính sách phúc lợi của nhà nước và tầm nhìn của chúng tôi về thế giới".

Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 9/10, ông Trump nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cần thuyết phục Tây Ban Nha tăng cường cam kết với liên minh.

"Các vị sẽ phải bắt đầu nói chuyện với Tây Ban Nha. Các vị phải gọi cho họ và tìm hiểu lý do tại sao họ chậm trễ. Họ không có lý do gì để không làm điều này, nhưng không sao cả. Có lẽ các vị nên thẳng thắn loại họ ra khỏi NATO", ông Trump nói.

Tây Ban Nha gia nhập NATO từ năm 1982. Liên minh phòng thủ tập thể gồm 32 thành viên trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.