Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Mỹ Trump nói NATO nên khai trừ Tây Ban Nha

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cân nhắc việc loại Tây Ban Nha khỏi liên minh này, do mâu thuẫn vấn đề tăng ngân sách quốc phòng.

ap25282726085438.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tháng 6 năm nay, các thành viên của NATO nhất trí sẽ tăng mức ngân sách quốc phòng lên 5% GDP như đòi hỏi của ông Trump, để châu Âu trang trải nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ.

Khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố sẽ không cam kết với mục tiêu 5%, cho rằng điều này "không phù hợp với chính sách phúc lợi của nhà nước và tầm nhìn của chúng tôi về thế giới".

Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 9/10, ông Trump nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cần thuyết phục Tây Ban Nha tăng cường cam kết với liên minh.

"Các vị sẽ phải bắt đầu nói chuyện với Tây Ban Nha. Các vị phải gọi cho họ và tìm hiểu lý do tại sao họ chậm trễ. Họ không có lý do gì để không làm điều này, nhưng không sao cả. Có lẽ các vị nên thẳng thắn loại họ ra khỏi NATO", ông Trump nói.

Tây Ban Nha gia nhập NATO từ năm 1982. Liên minh phòng thủ tập thể gồm 32 thành viên trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Bình Giang
Reuters
#NATO #Tây Ban Nha #Ngân sách quốc phòng #Donald Trump #Tổng thống Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục