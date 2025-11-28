Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thăm tàu sân bay hiện diện gần Venezuela

Bình Giang

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đến thăm các thủy thủ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang hiện diện ở Mỹ Latin, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường hiện diện quân sự, gia tăng sức ép với Venezuela.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Ngày 27/11, Lầu Năm Góc đăng một video cho thấy ông Hegseth phát biểu qua hệ thống liên lạc nội bộ, gửi lời chúc Lễ Tạ ơn đến toàn bộ thuỷ thủ trên tàu, đồng thời chia buồn về vụ 2 lính Vệ binh quốc gia bị bắn ở Washington D.C trước đó.

Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng Caribe và ngoài khơi Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần cáo buộc Mỹ tăng cường lực lượng nhằm lật đổ ông.

Cũng trong ngày 27/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ “rất sớm” triển khai các biện pháp trên bộ nhằm ngăn chặn đối tượng buôn bán ma túy người Venezuela.

“Các bạn có lẽ đã thấy rằng họ không còn muốn vận chuyển bằng đường biển nữa, và chúng tôi cũng sẽ bắt đầu ngăn chặn họ trên bộ. Trên bộ thì dễ hơn, và điều đó sẽ bắt đầu rất sớm”, ông Trump nói trong cuộc trao đổi trực tuyến với các quân nhân Mỹ.

“Chúng tôi đã cảnh báo họ: Hãy ngừng gửi ‘chất độc’ vào đất nước chúng ta”, ông nói thêm.

Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu này.

Bình Giang
Reuters
