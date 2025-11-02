Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Nga ủng hộ Venezuela và lên án Mỹ động binh quá mức

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Nga lên án Mỹ dùng "lực lượng quân sự quá mức" trên vùng biển Caribe để chống buôn bán ma túy và tái khẳng định sự ủng hộ dành cho lãnh đạo Venezuela.

ap25299602526129.jpg
Tàu khu trục Mỹ USS Gravely cập cảng Trinidad và Tobago giáp Venezuela, ngày 26/10.
﻿(Ảnh AP)

"Chúng tôi kiên quyết lên án việc sử dụng lực lượng quân sự quá mức trong các hoạt động chống ma túy. Những hành động như vậy vi phạm cả luật pháp trong nước của Mỹ... và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh trong tuyên bố đăng trên trang web của bộ ngày 1/11.

Chiến dịch của Mỹ tại vùng Caribe và Đông Thái Bình Dương nhằm vào các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy bất hợp pháp đã tấn công ít nhất 14 tàu thuyền và khiến 61 người thiệt mạng.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn tại vùng Caribe trong những tháng gần đây, điều động máy bay chiến đấu, tàu chiến và hàng nghìn binh lính.

Cũng trong tuyên bố, bà Zakharova cho biết Nga "xác nhận sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với giới lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia".

Mỹ cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro liên quan đến hoạt động buôn bán ma tuý, nhưng nhà lãnh đạo Venezuela nhiều lần phủ nhận.

Tổng thống Maduro cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump âm mưu lật đổ chính phủ của ông và tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela, khi quốc gia này đang chìm trong suy thoái kinh tế và khủng hoảng chính trị - xã hội.

Căng thẳng gia tăng ở Trinidad và Tobago trong mấy ngày qua sau khi một tờ báo Mỹ đưa tin Mỹ đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự ở Venezuela.

Ngày 31/10, báo Miami Herald dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định tấn công các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Venezuela.

Theo những nguồn tin này, các cuộc tấn công có thể "diễn ra bất cứ lúc nào", trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này. Cùng ngày, Tổng thống Trump khẳng định thông tin ông đang cân nhắc tấn công Venezuela là không đúng.

Bình Giang
Reuters, Newsweek
#Chống ma tuý #Venezulea #Tình hình Venezuela #Donald Trump #Tổng thống Trump

