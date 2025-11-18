Tổng thống Mỹ Trump có thể điều quân đến Venezuela

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông chưa loại trừ khả năng triển khai binh lính Mỹ đến Venezuela, nhưng cũng bày tỏ sẵn sàng trực tiếp lắng nghe Tổng thống Nicolas Maduro nói về các đề xuất nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang quân sự.

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro. (Ảnh: AP)

Ngày 17/11, khi được hỏi liệu có loại bỏ hoàn toàn khả năng đưa quân đến quốc gia Nam Mỹ hay không, ông Trump nói tại Nhà Trắng: “Không, tôi không loại trừ điều đó, tôi không loại trừ bất cứ điều gì”.

Tuy vậy, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Maduro, ông Trump cho biết: “Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, đúng vậy. Tôi nói chuyện với tất cả mọi người”.

Khi được hỏi về điều này, Tổng thống Maduro nói rằng mọi khác biệt cần được giải quyết bằng con đường ngoại giao và ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với bất kỳ ai quan tâm.

“Tại Mỹ, bất cứ ai muốn nói chuyện với Venezuela đều có thể làm điều đó, trực tiếp, không vấn đề gì”, ông Maduro phát biểu trong chương trình truyền hình hằng tuần.

Mỹ đang triển khai nhiều cuộc không kích nhằm vào các tàu bị nghi liên quan đến buôn bán ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela và Thái Bình Dương. Ông Maduro nhiều lần cáo buộc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự ở Caribe nhằm lật đổ ông.

Những phát biểu trên cho thấy ông Trump sẵn sàng đẩy cao căng thẳng với Venezuela, nhưng vẫn để ngỏ khả năng thương lượng nếu Caracas đưa ra đề xuất đủ hấp dẫn.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông muốn “xóa sổ” các cơ sở sản xuất cocaine tại Colombia, nhưng chưa công bố bất kỳ kế hoạch can thiệp quân sự trực tiếp nào.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng tiết lộ, dù nỗ lực của ông Trump với Venezuela tập trung vào việc kiềm chế dòng ma túy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng quan tâm đến tài nguyên thiên nhiên của quốc gia này. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng việc ông Trump sẵn sàng lắng nghe Venezuela không đồng nghĩa loại bỏ lựa chọn quân sự.

Theo vị quan chức này, Venezuela sở hữu nhiều lợi thế kinh tế có thể mang lại cho các doanh nghiệp Mỹ, nhưng ưu tiên trước mắt vẫn là chống ma túy.

Ngày 16/11, chính quyền Mỹ đưa băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Mỹ cáo buộc nhóm này liên quan đến nhiều quan chức cấp cao Venezuela.

Sau phát ngôn mới nhất của ông Trump, Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford cùng nhóm tác chiến, 5.000 quân nhân và nhiều chiến đấu cơ đã tiến vào Caribe, tăng cường lực lượng bên cạnh 8 tàu chiến, 1 tàu ngầm hạt nhân và tiêm kích F-35 đã được triển khai trước đó.

Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Trump tập trung vào việc không kích các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy, trên vùng biển gần Venezuela và các quốc gia Mỹ Latin khác.

Các tổ chức nhân quyền cho rằng đây là hành vi sát hại ngoài tư pháp nhắm vào dân thường, nhưng Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đang trong cuộc chiến chống băng đảng ma túy và không cần vai trò của tòa án trong xung đột vũ trang.