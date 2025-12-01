Miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng

TPO - Không khí lạnh và bão số 15 sẽ tác động gây mưa cho một khu vực rộng lớn từ Quảng Trị đến Khánh Hoà, tổng lượng mưa nhất trong khoảng 3 ngày từ 180 – 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Trung sắp đón một đợt mưa lớn diện rộng, do hoạt động của bão số 15 và sau đó là không khí lạnh.

Dự báo, khoảng đêm 2/12 khi áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 tiến về gần bờ, khu vực từ phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa bắt đầu có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung từ đêm 2/12 đến hết ngày 3/12. Lượng mưa phổ biến thời gian này từ 70-120mm, có nơi trên 180mm.

Sau đó, từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, tại Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió từ dãy Trường Sơn nên xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ có thể xảy ra ở các khu vực trũng thấp trong thời gian xảy ra mưa lớn. Bên cạnh đó, do miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa đặc biệt lớn trong tháng 10 và tháng 11, dẫn đến các khu đồi núi bị bão hoà nước, liên kết yếu, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo xa hơn, trong tháng 12, miền Trung có thể tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn do hình thái gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió động và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn.

Miền Trung đang trải qua một mùa mưa lũ kỷ lục. Tháng 6/2025, hoàn lưu cơn bão số 1 đã gây ra mưa kỷ lục ở Huế dù không đổ bộ trực tiếp, trong một đợt thiên tai “trăm năm mới thấy”.

Từ ngày 22/10 đến 3/11, Huế - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đã có mưa lũ kéo dài, kỷ lục lũ lụt liên tiếp bị phá vỡ tại sông Bồ, sông Thu Bồn khiến hàng trăm nghìn căn nhà ngập sâu.

Ngay sau đó, từ ngày 16-21/11, một đợt mưa đặc biệt lớn đã xảy ra tại khu vực từ Gia Lai (Bình Định cũ) đến Khánh Hoà dẫn đến mưa lũ chưa từng có tại Phú Yên cũ, Khánh Hoà với 4 tuyến sông ghi nhận lũ kỷ lục trong 30-40 năm qua.