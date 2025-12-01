Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bão số 15 tác động đến Gia Lai – Khánh Hoà như nào?

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo bão sẽ tan thành vùng áp thấp ngay khi áp sát bờ biển Gia Lai – Khánh Hoà. Gió trên đất liền sẽ không mạnh nhưng mưa có thể kéo dài từ ngày 2-4/12, cường độ mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 4h sáng nay (1/12), tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Trong suốt đêm qua, bão gần như không dịch chuyển.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (1/12), bão sẽ đổi hướng di chuyển tây tây nam, vẫn giữ tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h sáng 2/12, khi cách bờ biển phía đông của Gia Lai - Đắk Lắk (Bình Định – Phú Yên cũ) khoảng 170km về phía đông, áp thấp nhiệt đới có cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày và đêm 2/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5km và suy yếu thành một vùng áp thấp ngay khi hoạt động gần bờ, trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà, cường độ xuống dưới cấp 6.

Như vậy, bão số 15 sẽ suy yếu và tan dần khi áp sát đất liền khu vực Bình Định cũ đến Khánh Hoà, ít khả năng gây gió mạnh trên đất liền.

anh-man-hinh-2025-12-01-luc-061924.png
Dự báo mới về đường đi của bão số 15.

Về mưa, dự báo tàn dư từ cơn bão số 15 có thể gây mưa cho khu vực từ Bình Định cũ đến Khánh Hoà trong thời gian ngày 2/12 đến ngày 4/12, cường độ ở mức mưa vừa, mưa to, rất ít khả năng xảy ra mưa lớn cực đoan như dịp từ 16-21/11.

Cũng do ảnh hưởng của tàn dư bão số 15, dự báo khu vực Tây Nguyên từ đêm 2/12 đến ngày 4/12 cũng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nam Bộ từ đêm 2/12 đến ngày 4/12 cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biển Đông đang trải qua mùa mưa bão không chỉ kỷ lục về số lượng mà còn dị thường, trái quy luật và gây hậu quả rất nặng nề cho nước ta. Ba cơn bão số 5, số 10 và số 13 gây gió rất mạnh trên đất liền miền Trung khiến Thủ tướng Chính phủ đã phải thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó.

Nguyễn Hoài
